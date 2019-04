Organizadores cancelan el festival Woodstock 50

Los organizadores del festival conmemorativo del 50 aniversario de Woodstock anunciaron este lunes la cancelación del evento, que se iba a celebrar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen (Nueva York, EE.UU.) con un cartel encabezado por The Killers, Santana, Dead & Company y Jay-Z.

Así lo indicó la empresa encargada de financiar Woodstock 50, Dentsu Aegis, en una nota remitida a la revista Billboard: "Pese a nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock".



Dentsu Aegis consideró que es "un sueño para las agencias trabajar con marcas icónicas y ser asociadas a movimientos significativos" como el de Woodstock, pero puntualizó que quería "garantizar la salud y seguridad de los artistas, socios y asistentes".

"Como resultado, y después de considerarlo cuidadosamente, la firma Amplifi Live de Dentsu Aegis Network, socia de Woodstock 50, ha decidido cancelar el festival. Tan difícil como es, creemos que es la decisión más prudente para todas las partes implicadas", concluye la nota.



Billboard cita también a otros representantes del festival, que estaban "preocupados por la capacidad del festival, la preparación del lugar y los problemas con los permisos".



Woodstock 50 no empezó a vender las entradas en la fecha en que lo había anunciado, el Día de la Tierra (22 de abril), lo que despertó las dudas sobre este festival en el que los organizadores ya habían destinado más de 30 millones de dólares al plantel de artistas, recoge Billboard.



A finales de marzo, la organización desveló un cartel lleno de estrellas contemporáneas como Jay-Z o The Killers y leyendas como Santana, John Fogerty o Dead & Company, todas dispuestas a celebrar un festival que cambió la historia de la música.



Aunque no participaran en la gran celebración hippie de 1969, también se iban a dejar ver en Woodstock 50 veteranos como Robert Plant (Led Zeppelin) o The Zombies.



Con la promesa de "tres días de paz y música", el festival original de Woodstock se celebró en agosto de 1969 y supuso una de las cumbres de la era hippie y de la contracultura en los años 60, una época en la que los jóvenes cuestionaron las convenciones sociales de Estados Unidos y experimentaron con el sexo, las drogas y el arte.



EFE