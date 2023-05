El escritor nacionalista ruso Zajar Prilepin, firme partidario de la campaña militar en

Ucrania, se recupera de las lesiones que sufrió en el atentado con bomba perpetrado este sábado y en el que murió su asistente personal.



"Había dos bombas. Pero ese tipo se asustó y huyó tras la primera explosión. Si llega a explotar la segunda, hubiéramos muerto todos", dijo hoy en Telegram en sus primeras declaraciones tras salir del coma inducido.

Prilepin, quien reconoció que su hija abandonó el automóvil cinco minutos antes del atentado, rindió memoria a su ayudante, del que dijo que le salvó la vida "más de una vez".



"Ya a los demonios les comunico: No amedrentáis a nadie. Dios existe. Venceremos", señaló. El mismo sábado fue detenido el autor del atentado, quien reconoció haber actuado bajo órdenes de los servicios secretos ucranianos, según informó el Comité de Instrucción de Rusia



El artefacto fue activado por control remoto al paso del coche conducido por Prilepin, que circulaba por la región de Nizhni Nóvogorod, al este de Moscú.



El atentado ocurrió después de que el literato, que ya había luchado en el bando prorruso entre 2016 y 2018 en el Donbás, hubiera firmado un contrato con la Guardia Nacional para volver a combatir en Ucrania.



En otros ataques similares el 20 de agosto de 2022 el automóvil de la periodista Daria Dúguina, hija de un conocido intelectual ultranacionalista, explotó en la región de Moscú causándole la muerte.



El pasado 2 de abril el conocido bloguero militar Vladlén Tatarski murió como resultado de otra explosión en una cafetería de San Petersburgo.



En marzo el Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo haber evitado un atentado, también supuestamente preparado por Ucrania, contra el presidente del grupo mediático Tsargrad, Konstantin Maloféev, sancionado por EEUU por financiar los movimientos prorrusos en el Donbás.



La víspera el Kremlin acusó a Ucrania no solo de patrocinar sino también de organizar actos terroristas, después de que el jefe de la inteligencia militar ucraniana, general Kyrylo Budánov, afirmara que los ucranianos seguirán "matando rusos en cualquier parte de este mundo hasta la victoria completa de Ucrania".



Prilepin, que combatió también a mediados de los años 90 del siglo XX en Chechenia y Daguestán, fue el líder del ultranacionalista partido Por la Verdad que él creó en 2020 y que se fusionó en 2021 con Rusia Justa.



El escritor fue miembro del proscrito Partido Nacional Bolchevique. Después apoyó a la oposición extraparlamentaria en su demanda de dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin. No obstante, anunció públicamente que dejaba de criticar al Kremlin tras la anexión de Crimea en marzo de 2014.



Entre sus novelas destacan "Pecado", que recibió en 2008 el galardón Bestseller Nacional, uno de los más prestigiosos de Rusia, "Sanka", "Mono Negro" y "La morada", premio nacional de la cultura en 2016.



EFE