Drake, el artista del que todo el mundo habla

Tan cierto como que desde hace diez años el hip-hop está viviendo una de sus mejores épocas es el hecho de que el rapero más comercialmente exitoso de esta era no es estadounidense, país cuna de este género, sino canadiense: Drake. Entre el 23 de mayo del 2009 y el 26 de agosto del 2017 estuvo 431 semanas consecutivas con, al menos, una canción entre los 100 más escuchados del mundo, según el ránking de Billboard.

Ahora, con Scorpion, su quinto disco editado en julio, el artista vuelve a reivindicar el trono y a saciar la sed de hits de sus cada vez más fieles seguidores: el álbum se convirtió en el primero que logra mil millones de reproducciones por streaming en su primera semana de lanzamiento, a la vez que debutaba en el número uno de la lista Billboard 200. Un éxito histórico sin precedentes.



A sus 31 años, además, es el primer artista que, a nivel global, supera los mil millones de reproducciones en internet en todas las plataformas disponibles. La anterior marca –de aproximadamente 700 millones de reproducciones– la tenía Post Malone, otro rapero, con Beeerbongs & Bentleys.



Para tener una idea del éxito descomunal que ha alcanzado, Scorpion ya ha puesto siete temas entre los 10 mejores sencillos del Billboard Hot 100, con Nice for what, en lo más alto de ese escalafón. La cifra supera el récord logrado por los Beatles cuando posicionaron simultáneamente cinco canciones entre las 10 mejores. Fue en 1964, cuando el grupo británico estaba en la cima de su carrera.



“Tengo casas en las dos costas, pero vivo en los charts (listados de éxitos)”, rapea con prepotencia introspectiva en Survival, el corte que abre su nuevo trabajo de estudio.



¿Pero quién es este hombre que está transformando la industria musical a punta de hits? Mitad afroamericano y mitad judío, Aubrey Drake Graham, el nombre real del rapero, nació en una familia de clase media de Toronto en 1986. Sus padres se separaron cuando él tenía 5 años, por lo que pasó gran parte de su infancia y juventud solo con su madre.



Su incursión en el mundo artístico comenzó a los 15 años, cuando el padre de un amigo de la secundaria le presentó a un agente que le dio el espaldarazo necesario para convertirse en actor. A esa edad obtuvo cierta fama gracias a su papel en la serie canadiense Degrassi: The Next Generation en la que dio vida a un joven afrodescendiente en silla de ruedas en más de 100 capítulos.



Sin embargo, fue a partir del 2006, con 20 años, cuando su carrera dio un giro abrupto hacia la música y empezó a lanzar trabajos autoeditados que lograron una buena acogida entre el público. El resto es historia: firmó con una discográfica y empezó a colaborar con las grandes estrellas del hip-hop, como DJ Khaled, Jay Z, Lil Wayne y Kanye West. También con Rihanna, con la que protagonizó un romance intermitente de más idas que venidas durante años. La relación con la cantante de Barbados ha dado éxitos mundiales como Work (de ella) o Take Care (de él).

Bajo sus propios términos

El dominio indiscutible de Drake es una rareza en la industria. Mientras las estrellas de trap del momento –el género musical en auge– editan sencillos aislados y ni se preocupan por grabar discos, su estrategia consiste en inundar el mercado con álbumes extensos con temas para todos los gustos.



Scorpion, por ejemplo, está compuesto por 25 canciones diseñadas para explotar como bombas en los parlantes de un público que crece a lo largo y a lo ancho del mundo. Si su trabajo More Than Life (2017), considerado por él mismo como una playlist, fue un alarde de superproducción y colaboraciones, este nuevo larga duración (dura 90 minutos) es su batalla más solitaria y ególatra. Y con una paleta de sonidos cada vez más amplia, que incluye hip- hop, r&b, trap, dancehall, reguetón, pop y neosoul. Un ejemplo es Nice For What, una construcción rapera con samplers de Lauryn Hill y editada como sencillo, este tema ya supera los 500 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.



En realidad Scorpion no aporta grandes novedades desde lo musical con respecto a sus anteriores trabajos. Sin embargo, la fórmula funciona. De hecho, ha sido capaz, incluso, de “revivir” a Michael Jackson, con el que canta en una colaboración póstuma en el tema Don’t Matter to Me y al que, precisamente, superó también al arrebatarle un récord. El rey del pop era el solista masculino con el mayor número de temas entre los diez primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard, 30 en total. Pues bien, Drake ya ha logrado 31 con la mitad de años.

La canción del reto viral

Además de romper todos los récords posibles en la industria musical, Drake también es tendencia mundial en redes sociales gracias a #InMyFeelingsChallenge.



El reto, que está causando mucha polémica por su peligrosidad, consiste en grabarse en un carro en movimiento, bajarse para bailar In My Feeling –el último single del rapero incluido en su álbum Scorpion– y volverse a subir al automóvil, todo ello sin perder el equilibrio.



Son muchos los famosos que se han sumado a este desafío y han colgado su periplo en sus perfiles, como el actor Will Smith, el futbolista Marcelo o Millie Bobby Brown, la joven protagonista de la serie de Netflix Stranger Things.



SEBASTIÁN CHAVES

LA NACIÓN (ARGENTINA)