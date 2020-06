Sayco: campaña de difamación (Opinión)

Los enemigos del derecho de autor lanzaron una agresiva campaña en contra de Sayco, justo ahora que tienen una audiencia cautiva por la cuarentena.

Con el apoyo de periodistas tradicionalmente enemigos de la sociedad de autores, están llamando al levantamiento y a la indignación contra el pago de regalías por una medida desafortunada, inoportuna y mal comunicada que busca cobrar por la explotación de música en redes a través de conciertos virtuales.



En estas condiciones de desespero e incertidumbre, a los comunicadores les resulta fácil azuzar la ira de usuarios que durante años han sido adoctrinados para odiar la propiedad intelectual. Estos personajes parecen estar en contra del músico colombiano y están logrando destruir sus medios de sustento.



El despelote empezó con la solicitud del no cobro de regalías durante el cierre de sectores como la hotelería, los bares y otros que usan música para animar sus negocios. Esta petición se justificaba mientras no pudieran abrir sus establecimientos, pero desencadenó una guerra de desinformación multiplicada por usuarios de redes igualmente desinformados. Toda una comedia de errores en medio de la gritería tuitera.



A esta discusión han entrado los empresarios de conciertos haciendo señalamientos en contra de las sociedades colombianas de gestión colectiva en general, pero nunca dan el nombre del infractor ni presentan evidencias de las irregularidades que, según ellos, se cometen.



Curiosamente, la Ley de Espectáculos entró en vigencia hace pocos años para ponerles freno a estos empresarios por la recurrente evasión de normas para espectáculos, sobre todo en las regiones apartadas. Este es un capítulo más del tire y afloje entre dos partes con un interés común: los negocios que atraen clientes a través de la música y los creadores, productores y editores de esa música que sirve de gancho para el éxito comercial de tantas empresas.



Parece que quisieran devolver al país a la época en la que el músico, el libretista o el creador de una obra artística no tenían derecho a recibir ingresos por su creación ni a tener una sociedad de gestión que los respaldara. A pesar de sus problemas, Sayco y Acinpro han cumplido con su obligación de proteger los derechos de compositores e intérpretes, así a muchos no les guste.



