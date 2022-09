Y no solo porque figure en una canción de Shakira –a pesar de despertar su incredulidad–, sino por el impacto de su abordaje del pensamiento en una época de revoluciones juveniles, Jean Paul Sartre fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. En especial, en el contexto de una guerra mundial, en la revolución rusa, en la liberación femenina y libremente unido –como era de esperarse– a su Simone de Beauvoir. Incluso, es uno de los pensadores imprescindibles de la juventud de hoy, gracias a la crítica social y familiar de su existencialismo.

Y es que gozaba de una suerte de estatus de rockstar. Podría decirse (guardando las proporciones, sobre todo en el momento de su última exhalación) que él, su tesis y su dupla sentimental fueron a la filosofía, lo que John Lennon, su voz y Yoko Ono, al rock n’roll . No en vano, el momento de su muerte, en abril de 1980, ha sido caracterizado como un momento ‘espectacular’.



(Lea además: David Hume: el filósofo de Facebook)



“La muerte de Sartre estuvo rodeada de una altísima dosis de espectacularidad. El escritor Jorge Amado, miembro del Partido Comunista brasileño, afirmó en una alocución muy sentida que había muerto el hombre ‘más importante desde la guerra, aquel que ha ejercido la más grande influencia sobre el mundo de hoy’”, asegura J.L. Rodríguez García en su libro Sartre. El hermoso orgullo de ser libre y quien, además, enfatiza la cantidad de personas (y el calibre de muchas de ellas) que despidieron al más importante pensador del siglo pasado.



“Baste para comprender la dimensión de lo sucedido –apenas la muerte de un hombre…– el hecho de que Giscard d’Estaign, a la sazón presidente de la República francesa y, desde luego, en las antípodas del pensamiento político sarteriano, se ofreció para que el Gobierno francés se hiciera cargo del coste de las exequias y se empeñó en recogerse unos minutos ante los restos mortales del filósofo. (…) El cortejo fúnebre, que recorrió las calles céntricas de París camino de Montparnasse, convocó a más de treinta mil personas.”, añade Rodríguez.

El evangelio, según los jóvenes

Facebook Twitter Linkedin

Sartre llega a Descubrir la Filosofía Foto: archivo particular

En una entrevista publicada en la revista Playboy, en 1965, Sartre reconoció a los jóvenes como la base de su público lector y lo explicó, detalladamente, mediante la subversión y la traición al orden establecido que representaba su pensamiento:



“Lo que saca de quicio a muchos es que soy doblemente traidor. Soy un burgués y me refiero sin contemplaciones a la burguesía; soy un hombre de edad que tiene sobre todo contactos con la juventud. Los jóvenes constituyen la base de mis lectores. Los hombres de más de cuarenta años manifiestan siempre su desaprobación respecto a mí, incluso aquellos que siendo más jóvenes, me manifestaron simpatía… La generación de 1945 piensa que la he traicionado porque me conoció a través de La náusea y A puerta cerrada, obras escritas en una época en la que aún no había extraído las implicaciones marxistas de mis ideas”, reproduce textualmente J.L. Rodríguez García en su libro.



(Le puede interesar: Ortega y Gasset, el quijote del pensamiento)



De ahí que, dicho eco entre la juventud y los amantes de la lectura y la filosofía, se mantuvo desde su etapa existencialista hasta la más crítica al marxismo, a pesar de que este sentó las bases de su tesis filosófica, como lo explicó mediante las páginas de sus primeras obras; de hecho, hace treinta años, el francés reconoció que Marx fue un buen punto de partida, pero que su materialismo trascendente resultó excluyente y su dialéctica, anacrónica y limitada para interpretar a una sociedad que, en último siglo, ha presentado cambios tecnológicos importantes.



¿Qué le queda a un feo? Ser existencialista. Seguramente es una conclusión a priori pero es lo que plantea Sartre en una de sus más bellas obras, Las palabras, en la que, mediante una retrospectiva íntima sentó de manera vivencial las bases de su tesis que, para muchos, se pasa de ‘trascendental’ pero que, para la psicología y las relaciones humanas resulta bastante útil.

Mirada a la infancia

A comienzos de 1960, a pesar de su avanzada edad, Sartre vio conveniente y casi como su obligación moral, sumergirse en su atribulada infancia, pues de sus estudios de las obras de clásicos de la literatura como Baudelaire y Flaubert, pudo inferir la influencia de experiencias y vivencias infantiles en el contenido de las mismas y, sobre todo, en sus comportamientos.



Y no solo los en ellos, también en los de otros filósofos y en las actitudes de la sociedad en general. Por ello, no encontró obstáculo para cercenar sus entrañas y sacar a flote tres aspectos que marcarían el destino de su obra.



Orfandad paterna. Para un existencialista orientado a la luz del psicoanálisis de Freud (como fue el caso del apodado ‘Polou’ por su familia materna), el haber perdido a su padre al año de su nacimiento fue el gran acontecimiento de su vida pues quedó sin superego, es decir, sin esa figura que se encarga de transmitir en qué consiste el comportamiento adecuado para no poner en riesgo la estabilidad familiar y social. Ello determinó el culto a la libertad que rindió la obra de Sartre y que halló en Nietszche a un aliado.



Conciencia de su fealdad. Criado por su madre, Anne Marie, y su abuelo, Charles Schweitzer, el pequeño ‘Polou’ fue el corazón de una lucha entre los anhelos de ellos. Mientras Schweitzer moldeaba un niño valiente y decidido, Anne Marie lo feminizaba (su apariencia de bucles largos bordeando su rostro fueron indicios de ello).



“Mi abuelo no aguantó más: me cogió de la mano y dijo que me llevaba de paseo. Pero apenas doblamos la esquina, me metió en la peluquería y me dijo: ‘vamos a dar una sorpresa a tu madre’(...) En resumen, miré con buenos ojos cómo caían mis bucles a lo largo de la toalla blanca que tenía alrededor del cuello y cómo llegaban al suelo, inexplicablemente deslucidos: volví glorioso y pelado (…) Mientras mis preciosos tirabuzones revoloteaban alrededor de mis orejas, había podido negar la evidencia de mi fealdad. Sin embargo, mi ojo derecho entraba ya en el crepúsculo. Tuvo que confesarse la verdad. También mi abuelo parecía desconcertado; le habían entregado su pequeña maravilla y había devuelto un sapo”, escribió Sartre en Las palabras y reproduce Rodríguez para explicar que en este ‘traumático’ suceso para cualquier infante (¿a quién le gusta reconocer su fealdad y peor, una deficiencia visual a los siete años?), Sartre identificó su tesis del ‘yo’, de la individualidad humana basada en las peculiaridades extremas de cada persona.



(Además: Si Hegel fuera zapatero, les cortaría los pies de sus clientes)



Amor a la lectura. Como efecto de ‘mi fealdad’, ‘Polou’ fue el más introspecto y reflexivo lector; cuando dejó su infancia en 1915 e ingresó al Liceo Henri IV en París y se convirtió en el mejor escritor de su clase (todo un desafío, teniendo en cuenta que sus compañeros eran, nadie más que Beauvoir, Hyppolite, Aron, Lagache, etc.). “Y años más tarde, en 1929, se lleva a cabo el examen de agregación (necesario para acceder a la condición de profesor): Sartre es el número uno, seguido por Beauvoir, Hyppolite consigue el número cuatro y Nizan, la quinta posición.”, puntualiza el autor de la nueva entrega de la colección Descubrir la filosofía.



Sartre. El hermoso orgullo de ser libre, entrega número 22 de la colección Descubrir la Filosofía, circulará esta semana con EL TIEMPO, con un precio de 26.900 pesos. Los interesados en adquirir la colección completa a un precio de 589.000 pesos para suscriptores y de 787.000 pesos para no suscriptores (este precio tendrá un descuento especial para los no suscriptores quienes, al comprar los treinta libros en una misma transacción, pagarán 719.000 pesos) podrán hacerlo a través de tienda.eltiempo.com/filosofia o llamando en Bogotá al 4 26 6000, opción 3, y en la línea nacional gratuita 01 8000 110 990.



Pilar Bolívar @lavidaentenis