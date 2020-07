Marihuana inspira a diseñadores del mundo contemporáneo

Fue en un viaje a la Colorado (Estados Unidos), hace cinco años, cuando el editor bogotano Santiago Rodríguez Tarditi, radicado en Nueva York, comenzó a tomar consciencia de los cambios culturales que se estaban dando en torno a la marihuana.



Su sorpresa fue mayúscula, cuando en lugar del imaginario de ese jíbaro clandestino que se tiene en Latinoamérica, Rodríguez comenzó a encontrar unos lugares muy peculiares, que él describe como una especie de “farmacia con onda”.



“Se exhibía un sinnúmero de variedades de cannabis en empaques con excelente diseño, ofrecidos por personal altamente entrenado (no por un jíbaro cualquiera en la calle). Supe que habíamos llegado a un punto de inflexión, y quise ser parte activa de este cambio”, explica.



El resultado es el libro ‘High on Desing, The New Cannabis Culture’, que Rodríguez coedito en asocio con la editorial alemana Gestalten.

La carátula del libro. Foto: cortesía del editor

El año pasado, cuando vivió en Berlín, el editor buscó tener como como socio de este proyecto a esta editorial, luego de ver el cuidadoso trabajo de libros de diseño en los que se han especializado. “Sin embargo quienes se roban el show son las marcas que reseñamos; todas tienen un 'branding' y ejecución impecable”, comenta.

El libro, ante todo, es una propuesta gráfica, que está acompañado de textos de las escritoras Samantha Edwards, Anna Sinofzik y Anna Southgate.

“El diseño es el hilo conductor. Es importante que la gente vea que el consumidor de marihuana no es el marihuanero hippie desubicado (así como el que toma trago no es necesariamente un alcohólico abusador) y que hay una nueva ola de creativos que quiere proponer una imagen renovada para cambiar esta mala reputación”, explica Rodríguez.



Para lograrlo, él y sus compañeros del proyecto buscaron resaltar compañías y empresarios (principalmente mujeres), que le han dado una nueva cara al cannabis por medio de marcas con un alto grado de estética y excelente ‘storytelling’.

La evolución del diseño desde la marihuana. Foto: cortesía del editor

Este contenido dialoga con una cronología histórica de la marihuana, que incluye su relación milenaria con diversas civilizaciones, así como su conexión con el mundo espiritual, los valores económicos de la industria y lo que Rodríguez denomina “la ciencia detrás del sistema endocannabinoide (que todos los humanos y animales tenemos)”.

“El cannabis ha hecho parte de la humanidad por miles de años. Ha sido usada por monjes budistas y sadhus hinduistas como sacramento. Los galenos practicantes de medicina tradicional china y ayurvédica la recomendaban para curar varias molestias y tratar enfermedades. Es una planta que nos ha dado de comer, que sirve como textil y material de construcción”, resalta.

La innovadora propuesta de presentación de la marihuana en Estados Unidos. Foto: cortesía del editor

Sin embargo, anota que, a pesar de todos esos beneficios, “hace menos de cien años un grupo de políticos—guiados por una agenda racista y opresiva—decidieron prohibirla y empezar una guerra que nos ha dejado mucha destrucción, cientos de miles de vidas perdidas, y trillones de dólares malgastados”.



Además del libro, Rodríguez ya está trabajando con un equipo diseñadores colombo-italianos para lanzar una serie de productos exclusivos en torno al mismo tema. “Algo así como piezas de arte para coleccionistas amantes del cannabis”, dice.



Por el momento, el libro se consigue ‘online’, a través de diferentes librerías como Rizzoli, Barnes & Noble, Foyles, o Amazon. “Me encantaría verlo exhibido en todas las librerías de Colombia para que aquellos interesados en el tema y curiosos por aprender más puedan adquirirlo”, afirma.

La propuesta gráfica fue trabajada con gran cuidado. Foto: cortesía del editor

Este libro es uno de los proyectos de Atelier Deck, la compañía de consultoría que fundó Rodríguez y que se enfoca en proyectos de impacto social y ambiental.



“Nos especializamos en desarrollar estrategias editoriales, ejecución de marcas, fotografía, acompañamiento creativo. Hemos trabajado con marcas como Parley for the Oceans, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y The Oxygen Project, entre otros” ,anota.



Muy cercano a los libros desde niño, donde creció rodeado por la biblioteca de su padre y de su hermano, Rodríguez ha complementado su formación profesional con diplomados en yoga, meditación, y nutrición vegana. Esta sensible mirada le aporta a su trabajo como empresario una mirada singular a todos sus proyectos.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

