Vea el nuevo proyecto musical de Santiago Cruz: 'Elementales'

Al cantante colombiano Santiago Cruz le encanta imprimir cierto misterio a su música, más ahora en un mundo donde las canciones se mueven a gran velocidad por las nuevas plataformas, tratando de ganar la atención de millones que están ávidos de estímulos sonoros y visuales.

Esa podría ser la razón de peso que lo llevó a apostar por un nueva dinámica para lanzar Elementales, un proyecto en el cual se reencuentra con algunas de sus canciones emblemáticas bajo una nueva piel, un nuevo sonido y una nueva alma.

Elementales se presentará por temporadas (como las series), tres en total y cada una compuesta por cinco canciones que serán estrenadas cada 15 días con su respectivo video, y a partir de este viernes.



En cada ciclo habrá cuatro canciones que el artista considera fundamentales en su carrera musical, junto con una inédita.



La que se lanza este viernes es Una y otra vez, composición que marcó el inicio de la difusión radial del artista, en el año 2009. En esta ocasión la interpreta con Morat.



“Cuando yo comencé mi carrera no había YouTube”, reflexiona Cruz en una charla con EL TIEMPO. Hoy comenta que esta nueva experiencia musical es una manera de afrontar los retos que implica el consumo de la música con una propuesta contundente y profunda.

“Alguien lo definió como un trabajo en ‘clave de streaming’, y me pareció perfecta esa definición (...). Pero Elementales también es la manera de conocer quién soy yo como compositor. Realmente, he trabajado mi carrera a través de la crónica de las relaciones personales, y entonces ahora, a cada canción le escarbamos hasta que llegamos a su núcleo”, explica sobre el proceso en este nuevo trabajo de acercamiento a sus fanáticos y nuevos seguidores.



“Por ejemplo, Una y otra vez habla de una persona que aparece, te enreda la vida, y del ciclo que eso conlleva. El elemento de esta composición es la rendición. Luego vendrán otros elementos, como el anhelo, el perdón, el miedo, y al final vamos a descubrir lo que define, desde mi punto de vista, las relaciones personales”, adelanta.

Para él fue muy gratificante el reencuentro con canciones que lo marcaron y sacudirles un poco el polvo de los años. Sumado esto, contar con el acompañamiento de otros artistas como Vicente García, Manuel Medrano, Miranda y Kany García.



“Fue muy bonito darle la oportunidad a la canción de florecer de otra manera, de sacudirse un poco la etiqueta que el tiempo le fue imponiendo, y para mí, como artista, también fue el reto de sacudirme un poco de unas etiquetas muchas veces autoimpuestas”, comenta.



Reconoce que en un momento se vio definido como el baladista Santiago Cruz. “Yo me dije: ‘Es cierto que hago baladas, pero es cierto que he hecho otro tipo de cosas (...). No reniego de ser un baladista, es algo que parte de lo que hago. Yo soy realmente un contador de historias”, reflexiona.



Recalca que en su nueva aventura musical hay conexiones emocionales en cada uno de los mensajes que se irán revelando con Elementales.



“Me gusta que algo conecta con algo, pero en este caso se dará bajo mucha libertad”, dice, y agrega que quiere reafirmar el sentido de sorpresa y evolución.

“En este mundo de afanes nunca viene mal un poco de misterio”, finaliza.



Andrés Hoyos Vargas

CULTURA EL TIEMPO@AndresHoy1