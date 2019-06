Santiago Cruz presenta 'Elementales', su más reciente álbum

A Santiago Cruz le encanta dejar pensando con las letras de sus canciones y los nombres de sus álbumes: desde su segunda producción discográfica se ha empeñado en titular a partir de una construcción más global que simplemente usar el de una canción.

Sucedió con 'Cruce de caminos', 'Equilibrio', 'A quien corresponda', y 'Trenes aviones y viajes interplanetarios'. 'Elementales', su más reciente apuesta, encaja en esa filosofía.



“ 'Elementales' está inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza, pero llevado al terreno de las relaciones personales: el amor, el perdón, el desapego, el miedo, la valentía, la memoria, el tiempo... todos componen la forma cómo nos relacionamos. Y, claro, son unas canciones que considero elementales para que cualquier persona me conozca como compositor”, le cuenta Cruz a EL TIEMPO.



Para un adolescente que hasta ahora llega a la música de este ibaguereño, el álbum resulta como una especie de carta de presentación, pero con la energía recargada. “Este disco es como un hasta aquí he hecho las cosas así y te invito a este recorrido conmigo”, dice. Son 15 cortes, 12 de los cuales son nuevas versiones de temas de Cruz en las que cuenta con un invitado.

“Cuando pensé en las colaboraciones escogí a artistas con los que tengo algún tipo de comunión musical, emocional, filosófica, o de amistad; porque hay algunos a los que admiro mucho, pero que no conozco y que están acá. Por ejemplo, Ana Carolina, una artista brasileña a quien no he conocido personalmente pero fue quien prestó su voz para las versiones en español y en portugués de 'Y si te quedas qué' ”, cuenta el artista.



A ella se suman en el álbum la española Leonor Watling ('Desde lejos'); la puertorriqueña Kany García ('Cuando regreses'); los argentinos Abel Pintos ('Estar vivos') y la agrupación Miranda! ('La memoria de los sentimientos'); el dominicano Vicente García ('Vida de mis vidas'); la mexicana Silvana Estrada ('Barro, cemento y sal'), y los colombianos Manuel Medrano ('Cómo haces'), Morat ('Una y otra vez'), y Andrés Cepeda ('Baja la guardia').

Este disco es como un hasta aquí he hecho las cosas así y te invito a este recorrido conmigo FACEBOOK

TWITTER

“ 'Elementales' es un proyecto en el que llevo trabajando como dos años y medio, desde la concepción de la idea que empezó como la celebración de los 15 años de mi primer disco, que salió en el 2003; además, era el séptimo proyecto con mi disquera y ese número tiene una connotación de cambio y de cierres de ciclos, y terminó volviéndose un proyecto emocionante y dispendioso, en cuanto a la logística”, explica Cruz respecto a todos los duetos y a la selección de las canciones que lo integran y que fueron escogidas al estilo de un campeonato de fútbol.



“Sí, usé bombos. Tenía uno de canciones inéditas: 'Nadie es dueño de nadie'; 'Barro, cemento y sal', y 'Ya veremos'; otro era de viejitas pero nuevas, donde clasificaron 'Una y otra vez' y 'Cómo haces'; uno más que denominé ‘joyitas’ y que eran más capricho mío que estuvieran, porque no son las más famosas ni las más coreadas en los conciertos, y, por supuesto, las cabezas de serie, como 'Baja la guardia' ”, cuenta el cantante y compositor, de 43 años.

Precisamente, esta última canción – que es el más reciente lanzamiento del álbum en su versión con Cepeda– tiene una connotación particular en la vida musical de Cruz: “Yo cuento una anécdota con Fonseca, con quien hablamos desde hace muchos años: él dice que en esta carrera se está a una canción de distancia, lo que pasa es que no se sabe qué canción es. En mi caso fue 'Baja la guardia', en el de Fonseca, 'Te mando flores' ”.



Lo que sigue para Santiago Cruz es una temporada de conciertos de 'Elementales'.



“Después de muchos años de tocar una canción de una forma determinada, es buenos arriesgarse a tocarla de otra manera. Siempre puedes volver a las originales, pero la idea es permitirme otra estética. Y los conciertos tienen una energía diferente, con decirte que la gente baila”, puntualiza.



SOFÍA GÓMEZ G.

En Twitter: @s0f1c1ta