Santiago Cañón-Valencia celebra su premio en casa

El chelista colombiano Santiago Cañón-Valencia cuenta que no tiene una rutina establecida antes de cada presentación. Es más bien relajado, asegura, y le basta con llegar a su camerino una hora antes de cada concierto, para poder cambiarse y tener un tiempo para él con tranquilidad.

Así lo hará la noche de este jueves, antes de su concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el Teatro Mayor de Bogotá, y así lo hizo también en sus más recientes presentaciones, que se dieron en los escenarios de una de las competencias más importantes del circuito de la música clásica.



Se trata de la Competencia Internacional Tchaikovsky, que nació en 1958 y cada cuatro años premia a los más talentosos instrumentistas jóvenes. Allí, la rutina era un poco más exigente que en una presentación convencional, y, de hecho, Cañón-Valencia cuenta que tuvo un proceso de estudio muy intenso antes de llegar a San Petersburgo, una de las sedes de la competición.

“Hay que estar seguro de descansar lo suficiente y poder despejar la mente después de cada día. Cuando llegas, es a tocar y ya no hay más tiempo de preparar (…)”, dice el chelista.



Cañón-Valencia compitió junto a otros 25 chelistas de todo el mundo, cuyas interpretaciones, además, se transmitieron por la plataforma de streaming Medici.tv –este año, se calcula que 18 millones de personas vieron todas las categorías de la competencia–. “Hay mucha adrenalina y también se siente un gran privilegio de mostrarse para tanta gente. Entonces, de verdad es muy emocionante”, dice el colombiano.



El músico de 24 años recuerda esa sensación de expectativa tras finalizar las primeras dos rondas, en las que a cada participante lo acompañaba una pianista, o esas mariposas que le revoloteaban en el estómago cuando estaban por anunciarse los nombres de quienes pasaban a las siguientes etapas.



“Yo estuve muy feliz en todas mis rondas; pero cuando se habla de un concurso de música, se habla de juzgar algo que es tan subjetivo... Y, pues, cada vez que oía mi nombre me ponía feliz de seguir en pie en la competencia, pero no hay mucho tiempo entre cada ronda, por eso uno ya tiene que tener preparadas las obras y saber manejar muy bien el tiempo allá”, afirma.

En la final, Cañón-Valencia, que estuvo acompañado de Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, bajo la batuta de Nikolai Alexeev, interpretó las 'Variaciones sobre un tema rococó', de Tchaikovsky, que era obligatoria para los seis finalistas, y una pieza libre: el 'Concierto para violonchelo n.º 1', de Dmitri Shostakovich.



“Cuando las piezas son obligatorias hay que estar seguro de que se está respetando todo lo que el compositor quiere, todas las dinámicas, todo lo que está escrito, no pasarse nada por alto; pero, obviamente, ya con eso claro, uno también tiene que tener una interpretación interesante que comunique algo”, explica.



Y según los resultados, el chelista logró ese cometido, pues Cañón obtuvo el segundo premio, la medalla de plata, convirtiéndose así en el primer músico colombiano que ha logrado salir galardonado en esta competencia. Es una medalla que toma aun más relevancia al tener en cuenta que el jurado estaba integrado por estrellas del instrumento como Jan Vogler y Mischa Maisky.



“El hecho de haber ganado la medalla tiene mucho peso en el círculo de la música clásica, porque todos saben que no es cualquier competencia, sino una de las más importantes. Vienen muchos conciertos, muchas buenas oportunidades de trabajar con variedad de directores de orquesta famosos”, cuenta el colombiano, quien ya en la gala de premiación se presentó junto a Orquesta del legendario Teatro Mariinsky, dirigida por Valeri Guérguiev.

Cañón-Valencia, quien en el 2017 ocupó el tercer lugar en el concurso Queen Elizabeth, estudia bajo la batuta del chelista Wolfgang Emanuel Schmidt en la exclusiva Academia Kronberg, en Alemania –los estudiantes de chelo no llegan a ser 30–.



El artista, además, cuenta que disfruta cada presentación que puede realizar en Colombia, pues siente como el público lo aprecia. En mayo pasado, se presentó con la Filarmónica, y ahora lo hará con la Sinfónica, con una coincidencia feliz, pues interpretará su obra favorita, el 'Concierto para violonchelo nº. 1', de Shostakovich, con la cual conquistó al jurado en Rusia.



“Este concierto me lo propusieron antes de que yo fuera a concursar. Fue una buena coincidencia, porque yo llegué ayer (lunes) de Rusia y con todo el 'jet lag', pues chévere tocar el último concierto que toqué allá, que sigue fresco en los dedos, y no tener que preparar uno que no haya tocado en tanto tiempo”, asegura el artista.

Dónde y cuándo

Jueves, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas desde 10.000 hasta 50.000 pesos. Informes: 377-9840.