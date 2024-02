La literatura, en la pluma de economistas, abogados e ingenieros

No solo los literatos, historiadores, politólogos o periodistas escriben libros. Un grupo de profesionales de disciplinas que a simple vista no tienen mucho que ver con el mundo de las letras, pero que aman la lectura y los entornos culturales, acaba de lanzar ‘Saltos al vacío’, su primera obra.

El libro es producto de los siete años de trabajo del colectivo ‘Peces fuera del agua’, conformado por abogados, economistas, ingenieros, profesionales en gobierno y relaciones internacionales, trabajo social o administración de empresas. Empezaron a contar historias de viajes, columnas de opinión o reflexiones cotidianas en una página de internet y hoy ya tienen su ópera prima: ‘Saltos al vacío’.



Así, lo que comenzó como un divertimento de amigos para explorar sus pasiones e intereses no profesionales se ha convertido, con el tiempo, en un laboratorio creativo que experimenta, crea y difunde narrativas digitales e impresas.



“Saltos al vacío es un retorno a la semilla, a los libros, al espacio en donde muchos de nosotros nos formamos y dimos nuestros primeros pasos creativos”, dice Óscar Iván Pérez, director de ‘Peces fuera del agua’. La obra reúne el trabajo de 43 autores, entre quienes también se cuentan algunos escritores, ilustradores y fotógrafos.

Páginas del libro 'Saltos al vacío', con fotografías y textos de Norman Tirano. Foto: Norman Tirano.

“Decidimos publicar el libro nosotros mismos porque queríamos tener total libertad para explorar con el formato”, dice Adriana Ramírez, coordinadora editorial de 'Saltos al vacío'. Y se lo tomaron en serio: sus 240 páginas tamaño carta, a cuatro tintas, están llenas de ilustraciones, fotografías y textos narrativos, y son una fusión de elementos tomados de los libros ilustrados, los fotolibros y las revistas literarias. Por eso mismo, más que en un tema, el libro se enmarca en la creación literaria y agrupa trabajos de géneros tan distintos como el relato personal, el cuento y el foto-ensayo.



“La escritura es una herramienta poderosa que trasciende las profesiones. Un abogado, médico, ingeniero o cualquier profesional o experto en cualquier oficio, al escribir, comparte conocimientos y experiencias únicas, enriqueciendo el discurso público o incluso la mera existencia propia”, cuenta Juan Camilo Herrera, un abogado ibaguereño que contribuyó con un ensayo sobre los símbolos de la guerra, como las armas, y cómo pueden transformarse a través de la cultura.



La administradora de empresas Verónica Avendaño participó con un cuento en el que la protagonista es ella misma, personificada en una sirena que se enfrenta a un mundo que la discrimina y la excluye por su apariencia física.



“Mi salto al vacío fue poder contar mi historia, sobre esa herida en el cuerpo que me quedó tras sufrir trastornos en la alimentación. Una herida que he logrado sanar. Hoy me puedo ver al espejo y decir: soy maravillosa tal cual como soy. Escribir mi historia tuvo un significado personal más que académico. Poder hablar de estos problemas, de los que casi no se habla, en lugar de huir de ellos”, cuenta Avendaño.

Páginas del libro 'Saltos al vacío'. Texto de Armin Sattler, Ilustración de Julio A. Ossa Santamaría. Foto: Julio A. Ossa Santamaría.

Entre los autores y autoras invitadas están los escritores Andrea Salgado, Alberto Bejarano y Óscar Daniel Campo, así como los fotógrafos César David Martínez, Miguel Varona y Gabriel Rojas. “En Peces promovemos la formación de una comunidad diversa de artistas que puedan colaborar unos con otros y ayudarse mutuamente a crecer”, afirma Sara Catalina Guío, también coordinadora editorial del libro.



El libro ya está siendo comercializado en las librerías Casa Tomada, Cooltivo y Dushi Books en Bogotá. Y también se puede conseguir en www.pecesfueradelagua.com

