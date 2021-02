Estos son los nominados al Hall de la fama del Rock de 2021

El Rock & Roll Hall of Fame (o el Hall de la fama del rock) ya tiene a los nominados para este año. Es común que en esta selección siempre haya peleas, discusiones u omisiones, pero por la calidad de los postulados parece que esta año la cosa se va a llevar un poco más en calma.

Pues entre los finalista aparece nada más y nada menos que Iron Maiden, agrupación de heavy metal que es considerada como una referencia obligada de la historia del rock; al igual que Rage Against the Machine, que marcaron una época interesante cuando el rock quiso meterse en una revolución y no tuvo miedo de criticar el sistema o a la sociedad.



Zack de la Rocha, vocalista de Rage Against the Machine. Foto: AFP

También está la agrupación New York Dolls, que marcó un antes y un después dentro que lo que se conocería como el glam rock y hasta las raíces del punk. Igualmente, llama la atención el nombre de Fela Kuti, uno de los artistas más importantes de la música africana y Devo, uno de los mejores representantes del New Wave de los 70 y 80.

New York Dolls Foto: Archivo EL TIEMPO

Un grupo interesante de artistas y géneros, al que se suma Foo Fighters, L. L. Cool J., Tina Turner, Mary J. Blige, Kate Bush, Chaka Khan, The Go-Go’s, Carole King, Dionne Warwick, Fela Kuti y Todd Rundgren.



Las agrupaciones y aristas que son tenidos en cuenta en este Hall deben cumplir con la regla de haber lanzado su primer disco o grabación hace 25 años. El año pasado hbo controversia porque no se tuvieron en cuenta nombres como el de Soundgarden, Motörhead o Judas Priest. Pero se aplaudió el reconocimiento a Depeche Mode, Nine Inch Nails y T Rex.



En mayo se darán lo nombres de los elegidos para la ceremonia que se llevará a cabo en noviembre en Clevelando, Ohio; tras un proceso de votación músicos de topdo el mundo y miembros de la industria musical y hasta los fanáticos, que pueden dejar sus candidatos en la página web del Salón de la Fama.



