Con unas gafas que tienen un lente oscuro que no deja ver su ojo derecho reapareció el escritor británico Salman Rushdie, quien hace seis meses fue brutalmente apuñalado en Nueva York. No ha sido fácil regresar, dijo en una entrevista a New Yorker. “Tengo estrés postraumático y muchas dificultades para escribir”, agregó en un extenso artículo en esa publicación.

El autor de 'Los versos satánicos', novela que lo convirtió en el objetivo de una condena de muerte por el régimen iraní, ha perdido sensibilidad en dos dedos y unos 20 kilos de peso, tras el atentado que sufrió el 12 de agosto del año pasado.



Aquel día un joven( Hadi Matar) se lanzó contra él armado de un cuchillo, cuando se disponía a tomar la palabra en una conferencia en Chautauqua, en el estado de Nueva York. Rushdie, naturalizado estadounidense y residente en Nueva York desde hace 20 años, perdió la vista de un ojo y el uso de una mano, anunció en octubre su agente.

Reconoce que tiene pesadillas recurrentes y que está siendo tratado por especialistas para retomar su ejercicio literario y su vida. FACEBOOK

TWITTER

El ataque conmovió en los países occidentales, pero fue saludado por extremistas musulmanes de países como Irán o Pakistán. Desde entonces el autor se alejó de los medios, pero volvió a expresarse en la red social Twitter desde diciembre pasado, por lo regular para difundir textos críticos sobre su nueva novela, publicados en la prensa.

En la nota con New Yorker reconoce que tiene pesadillas recurrentes y que está siendo tratado por especialistas para retomar su ejercicio literario y su vida.

Su nueva novela

De hecho se acaba de publicar 'Victory City', el relato épico de una mujer del siglo XIV que construye una ciudad y sufre el exilio y las amenazas de un mundo patriarcal.



Terminada antes de la agresión, la obra, una de las más esperadas del año, es presentada como la traducción de la epopeya histórica de Pampa Kampana, joven huérfana dotada de poderes mágicos por una diosa, que creará la ciudad de Bisnaga, literalmente ‘la ciudad de la victoria’.



El escritor de origen indio no hará ninguna promoción para presentar su decimoquinta novela, que sale a la venta en Estados Unidos y este jueves llega al Reino Unido, advirtió su agente Andrew Wylie en el diario británico The Guardian.

Con todo, Rushdie reconoce que no adoptará el papel de víctima tras su experiencia y no descarta llevar al papel más adelante el episodio de su ataque. Salman Rushdie publicó su primera novela ‘Grimus’ en 1975 y también es famoso por ‘Los hijos de la medianoche’, con la que obtuvo el Booker Prize en Reino Unido.



AFP