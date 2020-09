Difícil escribir sobre la realidad en un mundo irreal: Salman Rushdie

El novelista indio-británico Salman Rushdie calificó de algo complicado escribir novelas realistas para describir el mundo actual porque este es cada vez más irreal.



"Es difícil describir la realidad con las técnicas de la novela realista; el mundo se ha vuelto fantástico y el realismo ya no es apropiado para describirlo", señaló Rushdie en el Hay Festival de Querétaro, centro de México, que comenzó hoy mismo.

El autor de 73 años contó secretos sobre el proceso de creación en la literatura y desveló detalles de su novela "Quijote", en la cual recreó el mundo actual en un viaje por Estados Unidos inspirado en la obra de Cervantes. "Yo pensaba que estaba escribiendo un libro loco.



Estaba preocupado y cuando había escrito 100 páginas le pedí a mi agente que lo leyera y me dijera si era loco malo o bueno. Me dijo que sería algo divertido, lo cual me dio confianza", señaló.



Elogiado por novelas como "Los versos satánicos" e "Hijos de la Medianoche", Rushdie reconoció como misterioso el proceso de la creación en la literatura en el que los personajes de los libros crecen y uno no sabe bien cómo suceden algunas cosas.



El escritor confesó que en sus tiempos de universitario leyó "El Quijote· y no lo entendió porque la traducción era mala, pero guiado por el mexicano Carlos Fuentes, muchos años después conoció la magnitud de la joya.



"Carlos me hizo volver a leer la novela, me guió y también lo hizo con la obra de García Márquez; decía que la influencia del 'Gabo' era tan enorme que ya nadie podría utilizar la palabra soledad", señaló, en referencia a "Cien años de soledad", la gran novela del premio Nobel colombiano.



Aunque demoró en pisar América Latina, Rushdie, cuya literatura tiene tintes de realismo mágico, confesó que a través de los libros de escritores latinoamericanos sintió conocer ese mundo, parecido al del sur de Asia "Cuando leí los libros de escritores latinos me pareció que ese mundo me era familiar.



Como el que conocí, tenía un pasado colonial, una historia de generales dictadores, división entre ricos y pobres y en ambos lugares la religión fue importante", agregó.



A una pregunta sobre cómo cambió el mundo desde la llegada de su polémica obra "Versos Satánicos", recordó que empezó el libro en 1994 y lo acabó en 1998, cuando no había internet, ni computadoras ni teléfonos inteligentes.



"Los versos satánicos" se escribió en una maquina de escribir. Cambiaron muchas cosas desde entonces, en el Reino Unido hay otra perspectiva de la migración, el país se retiró de la Unión Europea y en Estados Unidos hubo un cambio para mejor con Obama como presidente y ahora se vive un momento peor", aseveró.



El Hay festival continuará hasta el próximo lunes de manera virtual con personalidades como los premios nobel de literatura Mario Vargas Llosa y de la paz Malala Yousafzai, además de escritores como la uruguaya Ida Vitale, el estadounidense Paul Auster, el mexicano Juan Villoro, y políticos como la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, entre otros.

