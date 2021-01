Sale a subasta portada de 'El loto azul', icónico álbum de Tintín

La portada original del quinto álbum de Tintín, el intrépido reportero creado por el dibujante belga Hergé, se pone a la venta este 14 de enero en París, en una subasta donde promete superar el récord mundial de unos 3 millones de dólares que ya obtuvo otro dibujo original del héroe del tupé en 2014.

Se trata de la cubierta que Georges Rémi, más conocido como Hergé, creó en 1936 para El loto azul, descartada entonces por su editor, Casterman, pues la técnica de color que requería su reproducción era muy costosa. Una página de 34 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo que el dibujante regaló a Jean-Paul Casterman, hijo del editor, y que este guardó con cuidado y apego hasta su muerte en 2009.



En la ilustración, realzada con tinta negra, guache y acuarela sobre papel, aparece el pequeño reportero sobre un fondo negro, dentro de un jarrón de porcelana y junto a su inseparable compañero Milú, asustados ante la presencia de un enorme dragón rojo.



El responsable de cómics de la casa Artcurial, Éric Leroy, ha estimado su precio entre 2.5 y 3.5 millones de dólares, aproximadamente, aunque considera que por su importancia y simbolismo debería sobrepasar con creces el resultado de la venta en 2014 de una doble página en blanco y negro con dibujos de Tintín.



La venta de esa página, también en Artcurial, obtuvo 3,6 millones de dólares, la mayor cantidad lograda hasta la fecha por una ilustración de cómic.



"El loto azul es un álbum mítico porque es la primera vez que Hergé conoce el principio y final de su historia antes de empezar a dibujar", explica Leroy. Su creación supuso además la primera labor de documentación por parte del creador belga, fallecido en 1983.



"En 1935 conoce a un estudiante de Bellas Artes chino, Zhang Chongren, que le habla de su país. Por primera vez toma conciencia de que no puede contar cualquier cosa a sus lectores, que debe prestar atención a su historia. Es el primer cómic europeo maduro, me atrevo a decir", señala el especialista.



Es también la última portada que Hergé trabajó en color, pues a partir de su publicación pasó a dibujarlas en blanco y negro. El loto azul llegó finalmente al gran público con un dragón negro y un fondo rojo y su trama se sitúa en China, concretamente en Shanghái, donde Tintín tratará de resolver un enigma y de acabar con una red de traficantes de opio.



La acuarela, considerada una auténtica obra de arte, es la pieza estrella de una subasta más amplia sobre el universo de Tintín, que incluye hasta 200 lotes con dibujos en colores, blanco y negro, dedicatorias y álbumes en edición original. Leroy defiende que es la ilustración "más importante que ha llegado al mercado privado" y apunta que Casterman nunca pudo imaginar el precio estratosférico que podría alcanzar, como sí han podido apreciar sus descendientes, quienes la han puesto a la venta.



"Cuando le pedí que la vendiera en los años 90 me dijo que era muy importante para él porque era un regalo de Hergé. Era la niña de sus ojos, la guardó hasta su muerte", añade Leroy.



Entre los interesados por adquirirla hay nostálgicos, apasionados de las aventuras de Tintín y coleccionistas de arte, que consideran a los dibujantes de cómics auténticos precursores del arte contemporáneo.



EFE