La saga de 'Crepúsculo' tendrá un nuevo libro

La escritora Stephenie Meyer, responsable de la saga 'Twilight ('Crepúsculo'), anunció que una anticipada precuela, que ha titulado 'Midnight Sun' (Sol de Medianoche'), llegará el próximo 4 de agosto.



El libro, que se cuenta desde la perspectiva del vampiro Edward Cullen, iba a ser publicado en 2008, pero se retrasó después de que una copia del manuscrito fuera filtrada, por lo que Meyer decidió publicar en línea el borrador.

La escritora anunció la nueva publicación en el programa matutino de la cadena ABC 'Good Morning America', donde explicó que siente que es el momento perfecto para que salga a la luz oficialmente la obra.



"Buenos días, Estados Unidos, y buenos días especialmente a los lectores de 'Twilight' que nos estén viendo. Me llamo Stephenie Meyer y estoy muy emocionada de anunciar finalmente que 'Midnight Sun' será publicado el 4 de agosto", dijo la escritora.

"Estamos en un momento loco ahora y no estaba segura de si era el momento adecuado de sacar este libro, pero algunos han estado esperando mucho, mucho tiempo. No me parecía justo hacerles esperar más", agregó.



La publicación de 'Midnight Sun' se produce 15 años después de que Meyer lanzara el primer libro de 'Crepúsculo', que se convirtió en una saga de cuatro manuscritos y que fue después llevada al cine en películas protagonizadas por Robert Pattison y Kristen Stewart.



Recientemente, la autora causó revuelo en las redes sociales al publicar en su página web 'Fickle Fish Films' una cuenta atrás, lo cual hizo a los seguidores pensar que un nuevo libro estaba en camino, muchos de los cuales adivinaron que se trataba de 'Midnight Sun'.

El año pasado, durante la celebración del décimo aniversario del lanzamiento de la primera película, Pattison habló sobre el impacto de la saga en la cultura popular no solo en el momento en el que se vio en la gran pantalla, sino incluso una década más tarde.



"Creo que cuando algo se convierte en un fenómeno masivo, siempre hay gente que está molesta porque está en todas partes. Pero ahora parece que es como algo 'retro', tanto la banda sonora como la moda", dijo el actor en una entrevista con USA Today.

EFE