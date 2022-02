El exalcalde de Nueva York y anterior abogado del expresidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, habló sobre el show del rapero Eminem en el Super Bowl en su programa de radio ‘The Rudy Giuliani Show’, y afirmó que el artista debería ir a arrodillarse a otro lugar.

La presentación en el Super Bowl del cantante de rap estadounidense Eminem ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. En medio del espectáculo, el rapero se arrodilló en el escenario como forma de protesta en contra del abuso policial y el racismo.



El gesto fue un tributo al exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien también se arrodilló en un partido en 2016 para protestar contra los actos de racismo de la NFL.



Ante la acción que tuvo el rapero, Rudy Giuliani expresó: “¿Por qué no se va a otro país? Es decir, que vaya y se arrodille en otro lugar. ¿Saben ustedes cuántos policías estaban protegiéndolo y defendiéndolo ayer en el juego?”, afirmó en forma de rechazo.



A sus afirmaciones, el político añadió que “la NFL se burló de la ley” cuando dejó a Eminem arrodillarse.



Además, criticó el hecho de haber dejado entrar al rapero Snoop Dog en la mitad del show, llamando al cantante “Snoop ‘Kill Police’ - mata policías- Doggy Dogg”.



El gesto de Eminem

En medio de la presentación de su canción ‘Love Yourself’, el cantante Eminem decidió arrodillarse frente a todos los espectadores en el estadio SoFi, en California.



Muchos medios de comunicación presentes tomaron este acto como que el rapero pretendía evocar el gesto de protesta hecho por el jugador de ataque de fútbol americano Colin Kaepernick.



En medio de los himnos nacionales de un partido en el 2016, Kaepernick y otros jugadores decidieron arrodillarse para simbolizar su rechazo hacia la brutalidad policial en contra de los afroamericanos y el racismo.



Aunque se volvió un emblema de la protesta y fue imitado por otros jugadores de la NFL, este hecho causó gran controversia, sobre todo porque algunos políticos desaprobaron el acto.



El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló públicamente y le pidió a la NFL que expulsara a los jugadores que quisieran representar la protesta con este gesto.



Medios de comunicación, administradores del evento y colegas del cantante Eminem dieron declaraciones con respecto a lo sucedido en vista de la controversia que causó.



Los organizadores del Super Bowl se expresaron públicamente señalando que los jugadores de la NFL se han arrodillado y representado la protesta desde 2016 sin recibir sanciones, por lo que no habría motivo para prohibir este gesto al cantante.



Adicionalmente, el cantante de rap Dr. Dre, quien también se presentó en el show con Eminem, habló con el medio ‘TMZ’, diciendo que, por parte de sus colegas, no sintieron que hubo problema con respecto a que el cantante se arrodillara.



“Hubo cosas que tuvimos que cambiar, pero fueron mínimas. El acto de Eminem fue algo de su voluntad y no hubo problema con eso (...) También tuvimos que quitar un solo de Kendrick Lamar, pero no fue gran cosa”, afirmó Dr. Dre.



