Sin agredir, pero con frases contundentes Blades se metió en la polémica de Residente y J Balvin, con una canción en la que da su punto de vista acerca de las duras críticas del exvocalista de Calle 13. Se trata de ‘No le pongan atención a esas cosas’, en la que el artífice de ‘Camaleón’ le ‘rapea’ a unos cuantos consejos a Residente.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y es el conflicto ajeno hoy me obliga un comentario”, inicia Blades con una camisa negra con el nombre del nuevo tema que ya promete un nuevo round en la pelea de Balvin y Residente. “Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René a quien yo quiero como hermano”, recalca un Rubén en un tono más conciliador y centrado.



Da contexto: Residente sobre J Balvin: que 'no siga con eso y ya me quedo tranquilo'

Entre algunos beats y ritmos de salsa hay un pequeño corte de imagen que lleva a una frase más contundente. “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, medido Rubencito, águilas no cazan moscas. No ews amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”.

Además, le dijo que al ánimo caldeado lo mejor es dale fin e invitó a escuchar el álbum del año ‘Salswing’, antes de corear: ”No le pongan atención a esas cosas”, y terminar la pegajosa composición que, como dijo un internauta “con un mensaje simple y perfecto”.

El mensaje de Rubén Blades a Residente es poderosísimo. No solo le dice que no se meta en ese tipo de peleas, sino que además hace lo mismo que hizo él. “Tirar” por promoción. No olvidemos que la última canción de René salió hace más de un año. — No-DJ Pablito Wilson (@PablitoWilson) March 11, 2022



No le pongan atención a esas cosas contó con la colaboración del músico y arreglista Le Becerrap (Luis Enrique Becerra).



