Rubén Blades, Persona del Año 2021 del Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación nombró Persona del año 2021 al vocalista, compositor, actor y activista panameño Rubén Blades "por su compromiso continuo en la lucha por la justicia social", además de sus logros artísticos, y lo celebrará próximamente con un concierto homenaje.

"El éxito nunca es producto del esfuerzo de un solo individuo. Es consecuencia de muchas contribuciones y de la voluntad y talento de otras personas. Hoy doy gracias a todos los que hicieron posible el éxito de mi carrera como músico y compositor", declaró Blades en un comunicado.



Creador de un disco tan emblemático por su contenido social y político como Buscando América, que grabó en 1984 junto a la banda Seis del Solar, Blades "ha sido un promotor de cambios positivos y significativos en las comunidades latinas y más allá de ellas", señaló la Academia Latina de la Grabación.



La institución, que desde el 2000 selecciona como Persona del Año a músicos de herencia iberoamericana no solo por sus logros artísticos, sino también por sus esfuerzos humanitarios, indicó que Blades ha apoyando programas alrededor del mundo que generan consciencia sobre la opresión política, el hambre y la pobreza.



"Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación.



"Ya que el activismo y los movimientos a favor de la justicia social han predominado en nuestra conversación colectiva del último año, en este momento no hay nadie más merecedor del homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina", recalcó Abaroa.



Por su parte, el artista, con éxitos como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones y Pablo pueblo, agradeció a la Academia esta consideración y la dijo compartirla "con todas las personas que me han ayudado a lo largo y ancho" de su vida artística.



Un concierto homenaje con interpretaciones del repertorio de Blades a cargo de "una variedad impresionante de artistas y amigos notables" servirá para celebrar la elección de la Persona del Año 2021. La fecha de este concierto, así como la de la vigésimo segunda entrega anual del Latin Grammy, se anunciarán próximamente.



Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.



Durante su carrera ha sido ganador de ocho premios Latin Grammy, así como de nueve Grammy. Como actor fue nominado al Emmy y ha protagonizado más de 50 películas y series de televisión en inglés y en español, incluido su aclamado papel de Daniel Salazar en la galardonada serie Fear The Walking Dead, de AMC.



Antes que Blades fueron Persona del Año Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014) y Miguel Bosé (2013).



También lo fueron Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).



EFE