Por la cámara, Rubén Blades se ve moviendo cosas en su estudio de Nueva York. “Lo que estoy es tratando de poner un poquito de orden en mi desordenada área de libros y de enredo que tengo”, dice.



Tiene un gorro y conversa sin parar. Esa es otra de sus muchas virtudes, siempre decir cosas interesantes y profundas y hablar con esa voz cantada que atrapa.

El domingo 16 de julio cumplirá 75 años y aunque dice que no le gusta mucho celebrar, sí habrá un hecho que marcará la fecha: “Estoy sacando el disco de Siembra después de 45 años, el día de mi cumpleaños, y lo canté con los mismos tonos de esa época, y con la misma instrumentación y todo. Que placer tener la oportunidad de hacer eso otra vez”.



Blades no se jacta, pero sabe que ha hecho bien las cosas, fiel a un género musical, a unos músicos, a unas historias y unas letras, a su público.



Y regresa a Colombia para cantar en ‘Viva la salsa’, un concierto en el que estarán, además de Blades, Óscar D’León, el Grupo Niche, Tony Vega, Papo Lucca & La Sonora Ponceña, Los Hermanos Lebrón, Maelo Ruiz y Yan Collazo.



Los conciertos serán el 28 de julio en Medellín, el 29 en Bogotá, el 4 de agosto en Cali y el 5 en Barranquilla.

“Yo voy con la alegría de estar vivo, de poder todavía trabajar al nivel que uno está acostumbrado, de poder estar acompañado de gente que es más talentosa que uno y que lo ayudan a uno y me hacen lucir muy bien”, afirma.



“Y también tener la oportunidad de estar frente a un público renovado, que es algo extraordinario y agradezco mucho y que no muchos artistas tienen. Casi siempre nuestros seguidores se ponen viejos, como nosotros, y van desapareciendo, pero en estos casos no, la gente va, repite las canciones, se las sabe, está con nosotros. Son momentos muy, muy, muy especiales, que me alegran como no tienes idea, me confirman que yo estaba en lo correcto cuando escribí lo que escribí a pesar de todos los problemas que encontré por eso. Veo que el tiempo me dio la razón, ¿no?”.



Blades habló con EL TIEMPO.

¿Qué música está oyendo por estos días, maestro?

Yo en realidad escucho lo mismo, es decir, de pronto me pongo a buscar en YouTube a Héctor Lavoe con Willie Colón, o a oír las cosas que hicimos hace años con Seis del Solar y que no oía hace mucho tiempo, pero en realidad escucho la música del noruego Grieg, que me encanta. No oigo música nueva todos los días. En realidad, más bien dedico tiempo a la lectura.

¿Y qué le gusta leer?

Yo leo de todo, es decir, estoy leyendo un poquito más de ficción ahora porque en realidad la única que leía era la de Gabo y Camus, pero a mí me gusta mucho más la historia. Ahora estoy leyendo de Richard Nixon, la biografía de Ho Chi Minh, hasta de platillos voladores. Otra cosa que estoy empezando a tratar de entender un poquito es lo de la inteligencia artificial (IA).

¿Y qué le ha parecido este nuevo universo?

Hay cosas que me asustan, por ejemplo, un amigo mío cuando me hablaba del asunto me decía que la inteligencia artificial de pronto podía crear con cierto grado de veracidad algo que no había ocurrido. Me preguntó qué me hubiera gustado haber hecho en mi vida y le dije que haber conversado con Albert Camus, un escritor que desde joven me impresionó. Entonces, el tipo apela a la inteligencia artificial: información sobre Camus y sus libros, información sobre canciones mías y le dice ‘hazme una entrevista entre estos dos’, y de pronto surge una entrevista como si estuviéramos hablando.

Eso me pareció interesante desde el punto de vista de que la IA comienza a establecer conexiones temáticas, por ejemplo, La plaga con Ojos de perro azul, y de repente tienes una conversación que no ocurrió nunca, que es fascinante, pero que también me asusta. Es que el otro problema es la pérdida de la imaginación, lo que haces ahora es que si tienes que escribir un ensayo, vas a la IA y le das dos o tres datitos y sale. Y eso de entregar la imaginación a cambio de la ventaja que ofrecen estos avances tecnológicos es sumamente preocupante.

¿Qué ventajas cree que tiene?

Por una parte, los avances en la medicina. Y podemos, por ejemplo, buscar una solución para los sin techo, que es lo que tenemos que hacer para acabar con el problema de la tragedia de la gente sin dónde vivir. Y eso, como no tiene partido político ni tiene intereses, le das toda la información que existe y ayudar con este drama, pero no hay voluntad para aplicarla. De pronto te dice: ‘Mira, esto es lo que hay que hacer para resolver el problema del seguro social, cómo vamos a incorporar al 47 por ciento de personas que trabajan en el sector informal, cómo hacemos para que esa gente cotice’. La información está ahí y la IA puede hablar cualquier idioma. Todo podría ser sumamente valioso, pero también es preocupante porque somos muy desordenados.

Rubén Blades habló con EL TIEMPO sobre temas de actualidad como la migración irregular por la selva del Darién, que colinda con su natal Panamá. Foto: Cortesía Rubén Blades

Hay un tema que nos une y afecta a Panamá y a Colombia, el paso de migrantes por el Darién. ¿Qué opina de esto, que es tan duro, tan horrible?

Lo primero que hay que entender es que la gente sale de su país no porque quiere, sino porque tiene. Y no son solo de Colombia y Venezuela, están llegando personas de África, de muchas otras latitudes y sociedades, y hay que saber cuáles son las verdaderas razones que los obligan a eso, incluso a morir. No solamente mueren ellos, hace que mueran su familia, sus hijos. Hay algo más, ellos vienen buscando mejores condiciones y adonde llegan o por donde pasan, donde también es difícil tener un buen trabajo, la reacción será de hostilidad, no de solidaridad, lo que conlleva un problema político y su respuesta tal vez no aparezca porque al que está en el gobierno no le importa que le pregunten por qué le da opciones a un africano y no a la gente que vive ahí y que tiene muchas necesidades. Y ahora resulta que hay empresas alemanas que están considerando la ruta del Darién como un atractivo turístico. Terrible.

Hay una persona que a mí me ronda mucho la cabeza y es su abuela Emma. Siento que fue una de las mujeres más maravillosas de su vida, como también lo fue su entorno femenino...

Mi abuela era una escuela de aprender y de desaprender. Cuando tienes cuatro o cinco años y una persona que te responde cuando le haces preguntas y con la capacidad para asimilar las respuestas, pues imagínate, eso fue para mí. Ella me enseñó a pensar, a leer y a escribir en la casa porque era maestra. Yo llegué a la escuela leyendo y estaba superadelantadísimo comparado con los demás. La abuela también les enseñó a mi papá y a mi tío Roque en la casa, y mandó a las mujeres a la escuela porque no tenía plata para pagar por los cuatro hijos. Yo le pregunté por qué lo hizo y me dijo: ‘La mujer necesita la educación formal porque el mundo lo controlan ustedes, los hombres y nosotras necesitamos más educación y más formalidad’.

Está en su corazón, toda ella.

Sí. Me acuerdo de que por el año 54, 55, entré al cuarto de mi abuela y estaba en el suelo practicando yoga. Le pregunté que qué era eso y me explicó que el yoga era importante para la respiración y otras cosas, y en los últimos 30 años se ha vuelto muy importante y yo estaba familiarizado porque mi abuela me las enseñaba.

¿Qué ha pasado con sus memorias?

Entregué el manuscrito hace meses, lo que pasa es que pasaron varias cosas: la pandemia y que yo soy de los que reviso, reviso, reviso y reviso.

Como García Márquez, su amigo.

Sí, por eso fue que no hicimos el disco juntos, cuando yo se lo propuse me dice: ‘Rubén, me encantaría, pero no, no terminamos nunca porque yo reviso, reviso, reviso y reviso’, como yo.

¿El libro saldrá en inglés y en español?

Eso es correcto. Yo lo escribí en español y cuando me leí los dos primeros capítulos de la traducción me parecieron como un huevo sin sal, o sea muy formales. Así que se está trabajando en esto. Aunque yo creo que posiblemente la versión más popular va a ser la narrada.

Seguro que sí.

El audiolibro lo hago yo, y es mi voz, y entonces me siento mucho mejor cuando me oigo, porque a veces uno escribe algo y la cosa es mejor como suena. Una cosa es que te digan, ‘oye hijueputa’ y que te lo diga alguien que tú no sabes quién es y otra que te lo diga un amigo. Yo espero que salga el otro año, porque hay una fila de publicaciones.

¿Recuerda cuando fue la última vez que vio a García Márquez?

No recuerdo el año, pero él todavía estaba claro. No tienes idea cuántas veces he tratado de acordarme en qué momento fue, pero no, no logro, no logro ubicar el momento ese, creo que puede haber sido en México, ¿no? Creo que fue en el Auditorio Nacional, él vino a un concierto, por el 2003, por ahí. Acuérdate que yo entro a trabajar en el gobierno del 2004 al 2009 y las conversaciones que tengo con Gabo son en Panamá, en ese periodo creo que lo vi una vez, en un almuerzo, una cuestión de apurito, yo llegué tarde. En ese último tiempo yo hablé más con Mercedes. Con lo de su enfermedad lo mantuvieron muy tranquilo. En el 2004 sí hablamos porque me llamó para que yo presentara en Panamá Historia de mis putas tristes. Él no podía ir, así que lo representé, aunque yo creo que la gente se decepcionó. Para mí fue un honor, pero le dije: ‘Gabo, si no sabes nada más de mí, es porque me colgaron de un palo’.

¿Cómo se enteró de su muerte?

Estoy en mi casa y suena el teléfono a las cinco de la mañana y me dicen que acaba de morir Cheo Feliciano, el cantante, mi ídolo de toda la vida. Yo me puse a llorar y pensé: ‘Qué día más horroroso’. Me fui a hacer unas vueltas y cuando regreso por la tarde me avisan que se murió Gabo.

¿Cuál es su libro favorito de Gabo?

A Gabo lo conocí antes del Nobel, por eso es que a mí nunca me impresionó Cien años de soledad como lo más grande, es un tremendo libro, pero yo le decía que El relato de un náufrago, la crónica que escribió para El Espectador, fue la crónica de las crónicas. No me lo discutía mucho porque él fue toda vida periodista.

Hay Festival | Rubén Blades en conversación con Mábel Lara El artista panameño, toda una leyenda viva de la salsa, habla de su carrera en la música. Foto:

