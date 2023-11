¡El duo británico Royal Blood regresa a Bogotá! Detalles del concierto: fecha y boletas

Los mejores ritmos de Inglaterra se tomarán Bogotá este próximo 5 de abril de 2024, cuando Royal Blod aterricen en suelos colombianos.



Al mejor estilo de bandas como The White Stripes, The Black Keys y Two Gallants, pero con toques rústicos y atrevidos, Ben Thatcher y Mike Kerr se presentarán ante casi 3.000 personas con su álbum homónimo.

Mike Kerr y Ben Thatcher componen el dúo de rock Royal Blood desde 2013. Han lanzado dos álbumes y ya fueron invitados a abrir conciertos para Foo Fighters. Foto: Cortesía Páramo

Este dúo se formó a principios de 2013 cuando Kerr regresó de un viaje a Australia y Thatcher lo recogió en el aeropuerto. Lograron tocar su primer concierto al día siguiente y continuaron escribiendo nuevo material a lo largo del año. Aunque se limitaban a solo dos instrumentos, hicieron sentir su presencia con una batería contundente y un bajo fuertemente distorsionado que impulsaban la intensidad melódica de sus canciones, junto con la emotiva voz de Kerr.



El dúo luego lanzó el sencillo 'Out of the Black' y firmó con Warner Bros. más tarde ese año. Un segundo sencillo, 'Little Monster', apareció en febrero de 2014, mientras que un EP de cuatro canciones, 'Out of the Black', llegó un mes después en marzo, recopilando los lados A y B de los dos sencillos. Su álbum debut homónimo fue grabado en Rockfield Studios en Gales y lanzado más tarde ese año, alcanzando el número uno en el Reino Unido e Irlanda.

Satisfechos con los resultados de su esfuerzo anterior, en gran parte autoproducido, la banda decidió seguir por su cuenta para su cuarta entrega. Lanzado en 2023, el amplio álbum 'Back to the Water Below' fue grabado en su estudio casero en Brighton e incluyó el explosivo sencillo 'Mountains at Midnight'.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

La cita será el próximo viernes 5 de abril de 2024 en el centro de eventos Royal Center, ubicado en la carrera 13 #66-80.

Este es el precio de las boletas

La venta de entradas comenzó este miércoles 1 de noviembre e irá hasta el día del evento o hasta agotar el aforo destinado a esa etapa. Los precios en preventa, sin incluir el servicio, son:

Platino: $250.000 General: $190.000

Por otro lado, los precios en venta general son:

Platino: $300.000 General: $240.000

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

