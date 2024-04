Así fue como el 'electrizante' concierto de la banda británica Royal Blood sacudió a Bogotá

El suelo vibraba al ritmo de las cuerdas de la guitarra eléctrica que, bajo los hábiles dedos de Mike Kerr, acompañaba perfectamente los saltos de los asistentes al concierto.

La batería, tocada por el talentoso Ben Thatcher, acompañó perfectamente al instrumento de cuerda desde el inicio del concierto. Aunque, para sorpresa de muchos, fue el sonido de un chelo el que abrió su presentación.

La velada como tal comenzó con la banda colombiana de rock alternativo Stay Way, quienes han tocado con Aerosmith, Incubus y Coheed. Durante un poco más de media hora, calentaron los motores y prepararon al público para la gran noche.

Después de su presentación, llegó el momento. El recinto quedó completamente a oscuras. Luego, durante unos segundos, se proyectó débilmente la imagen de un león amarillo con tres ojos, mientras de fondo la Suite para Violonchelo No. 1 en Sol Mayor comenzaba a sonar majestuosamente.

De repente, está se vio interrumpida por la potencia de Boilermaker, canción del álbum Typhoons, lanzado en el 2021. Tras esto, Out of the black y Mountains at midnight fueron las chispas claves para encender el escenario.

A esto se sumó el hecho de que Thatcher, tan solo diez minutos después de haber comenzado a tocar, interactuó con el público al acercarse a la primera fila y tomar una de las banderas de Colombia que le estaban ofreciendo.

El público no se hizo esperar. Coreando el nombre de la banda, y en medio de vitoreos y gritos, celebraron que Thatcher colocó la bandera en una de las bases para los platillos.

Seguido a esto, comenzó Lights Out, culminando así el primer bloque de la noche.

Este dúo se formó a principios de 2013 cuando Kerr regresó de un viaje a Australia y Thatcher lo recogió en el aeropuerto. Lograron tocar su primer concierto al día siguiente y continuaron escribiendo nuevo material a lo largo del año. Desde entonces, empezaron a producir sus propias canciones y melodías, ganando poco a poco popularidad en todo el mundo.

Incluyendo a Colombia, en donde su álbum debut Royal Blood también llegó con fuerza.

"Gracias por venir. Esto es realmente increíble", dijo Kerr, para luego darle paso a Shiner in the dark, Supermodel Avalanches y la icónica canción de su primer álbum, Blood Hands, la cual no había sido interpretada durante esta gira.

Trouble's coming fue, tal vez, una de las canciones más emocionantes de la noche, pues marcando la mitad del concierto, impulsó a que el público acompañara al dúo con las palmas, mientras coreaban parte de la pieza.

Es entonces cuando Kerr se acercó a sus fanáticos y le regaló a uno de ellos la púa que estaba utilizando. Tras esto, tomó otra que estaba en el escenario y continuó con los distinguibles acordes de Typhoons, sencillo que lleva el mismo nombre de su tercer álbum.

"Amamos este país, de verdad son increíbles. ¡Hasta tienen mucho café!", dijo Tatcher, para luego agradecer a los asistentes una vez más.

A continuación, Pull me through precedió a Little Monster, otro de los clásicos de su primer disco.

Casi finalizando, un momento de nostalgia sorprendió a más de una. Con Kerr saliendo del escenario, Thatcher se tomó el espacio e hizo un homenaje a Taylor Hawkins, el baterista de la banda de rock Foo Fighters quien murió el 25 de marzo de 2022, en Bogotá.

Nos vemos en una próxima ocasión

Luego regresó el aclamado vocalista y cerraron con How Did We Get So Dark?, Loose Change y Limbo. En esta última canción, el baterista lanzó sus baquetas al público, lo que emocionó a la multitud.

Y para cerrar, Figure it out, la canción que los llevó por primera vez a la fama en el 2014. Un imperdible en el setlist que también busca celebrar los 10 años de la banda.

"Bogotá, los amamos. Nos vemos en una próxima ocasión", dijo Kerr, despidiéndose así de sus fieles seguidores y cerrando una de las noches más esperadas en la capital.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

