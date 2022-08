Del “Pienso, luego existo” de Descartes hay múltiples versiones. Inclusive en nuestros días, el arte callejero lo actualiza con carteles, grafitis e intervenciones urbanas que gritan “Pinto, luego existo”. Sin embargo, tres siglos atrás, un multifacético intelectual se adelantó al menester del reencauche de máximas.

“Siento, luego existo” fue la romántica promesa de Jean Jacques Rousseau a una sociedad ilustrada que, como tal, le rendía culto a la razón. A pesar de ir a contracorriente del zeitgeist de entonces, el músico, novelista, politólogo, pedagogo, botánico, filósofo y creador del género autobiográfico no solo supo seducir a esa sociedad racional sino que, estos días sigue generando un elevado nivel de engagement con sus seguidores más contemporáneos con su anteposición del corazón sobre la razón.



Sí, desde hace 310 años (y en pleno período de la Ilustración), se planteó el debate entre si es más conveniente pensar y luego sentir o si, por el contrario, vale la pena jugársela toda al imperio de las emociones; a lo cual, Rousseau anotó en sus Confesiones: “Sentí antes de pensar; es el común destino de los humanos. Yo lo experimenté más que ningún otro; no sé cómo aprendí a leer; solo recuerdo mis primeras lecturas y si efecto sobre mí(…) en poco tiempo adquirí no solo una extrema facilidad para leer y hacerme escuchar, sino también una comprensión única a mi edad, de las pasiones”, cita Roberto R. Aramayo a las Confesiones -–que el nacido en Ginebra empezó a trabajar en 1770 y empezó a publicar por libros en 1782– en su libro 'Rousseau. Y la política hizo al hombre (tal como es)'.



“No tenía aún idea de las cosas, cuando ya me eran conocidos todos los sentimientos. No había pensado nada y lo había sentido todo”, añade Aramayo sobre la obra de Rousseau.

Controvertidos discípulos

Con un nutrido palmarés académico y a pesar del culto racional que rendía la sociedad del siglo XVIII –el de Las Luces– Rousseau no olvidó el papel del sentimiento y las emociones llegando, inclusive, a inspirar al racionalismo de Kant, al romanticismo y a ‘tiranos’ de la Revolución francesa, Robespierre, aquel rousseauniano que, como tal, forjó su trayectoria a la luz de la defensa de la clase media en detrimento de la opulencia.



Como paladín del pueblo y sus libertades, Robespierre aseguró que la sociedad reafirmaría su confianza en la ley si los culpables de los delitos (y del más detestable de todos, como era para su idolatrado Rousseau, la inequidad social consecuente de la apropiación de la tierra y las propiedades) eran ajusticiados. Y para hacer justicia, su imprescindible fue la guillotina. Inclusive, Roberto R. Aramayo describe al “sanguinario Robespierre” a partir de haber guillotinado “a Luis XVI antes de haber subido, él mismo, al cadalso”.



Todo un clásico

Y no porque sus planteamientos tengan más de 300 años; sino por la calidad de estos de mantenerse vigentes hasta nuestros días llegado a ser, aun, trendy topics (temas tendencia) a nivel mundial, por su gran aplicabilidad en pleno momento de revisiones de las reglas del juego democrático y de nuevos planteamientos de políticas mundiales.

Prueba de su eterna aplicabilidad está en la conceptualización de la palabra ‘político’, originalmente definida como ‘ciudadano’, “mientras que hoy viene a significar en muchos casos ‘embaucador de ciudadanos’”, apunta Aramayo.



De ahí la importancia que cobran las letras de Rousseau estos días. Al respecto, añade el autor de Y la política hizo al hombre (tal como es): “convendría, una vez más, volver a dotar la política de su sentido original, el de ponerse al servicio del pueblo para gestionar los asuntos públicos en aras del interés general. Las reflexiones de Russeau podrían resultar de cierta utilidad para este cometido.”



Inclusive, sus posturas ante políticas económicas cobran protagonismo actualmente y lo confirma el economista francés Thomas Piketty, uno de los máximos conocedores contemporáneos de los temas de desigualdad de la riqueza y redistribución de la renta desde una perspectiva estadística e histórica. Su propuesta de implantar un impuesto mundial sobre la riqueza (y otros impuestos progresivos en aras de evitar lo que él llama ‘capitalismo patrimonial’) y encomendar su control a los gobiernos, tiene un tinte de inspiración en el Contrato Social de Rousseau.

Rousseau, en cinco claves

Para entender a la sociedad contemporánea, no está de más comprender las ideas del llamado ‘pensador de la desigualdad social’, pero partiendo de un entendimiento del propio Rousseau como un hombre paradójico.



1. Creció huérfano de madre. A los pocos días de haberlo dado a luz, la madre de Rousseau falleció; paradójicamente, el atípico erudito tuvo cinco hijos a quienes no dudó entregar a un hospicio.



2. Detestaba depender de sus amigos aristócratas. Sin embargo, rechazó algunas ofertas laborales que le exigían un mínimo esfuerzo; por ejemplo, una del rey de Francia debido a sus habilidades musicales y luego, una sinecura que le conseguiría David Hume directamente con el rey de Inglaterra. Prefirió ser un misántropo deambulando por la naturaleza.



3. El buen salvaje. Aunque este mito no nace gracias con Rousseau (Desde Platón y Montaigne existen alusiones a esta figura de maldad que define a las sociedades civilizadas frente a la bondad e ingenuidad de las poblaciones lejanas) sí fue con él que se contrapuso la libertad –como estado en el que el hombre, a salvo de necesidades artificiales, no somete ni degrada su dignidad¬– de la corrupción del mundo civilizado.



4. El contrato social. Si bien fue fiel creyente de que la política y sus gobernantes le dan forma al pueblo, Rousseau fue el gran crítico de las políticas económicas y por ello, propuso gravar las grandes fortunas como alternativa para lograr su cometido de cohesión social en una única clase media que eliminara la opulencia y la indigencia. Como escribió en su Contrato social, nadie debía ser tan rico para comprar a otra persona y nadie, tan pobre, para venderse.



5. Responsabilidad civil. Para explicar la manera cómo atisbó las encrucijadas de la vida moderna, Rousseau acudía a paradojas. Una de ellas tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755 en Lisboa, cuando la ciudad sufrió un fuerte terremoto que cobró numerosas vidas; en especial, de feligreses religiosos que se reunieron a celebrar el día de Todos los Santos en la tradicional misa; muchos murieron bajo los escombros, otros por acción de las llamas propiciadas por los cirios de los templos y otros tantos por el tsunami que los sorprendió al salir despavoridos de las iglesias a la plaza para evitar los derrumbamientos. Mientras que los que estaban en las casas de lenocidio salieron completamente ilesos, por estar estos ubicados en edificios bajos y muy juntos.



Muchos creyentes sintieron temblar su fe y culparon a la naturaleza o a la Providencia; pero Rousseau le dio la responsabilidad a la política urbanística, con el fin de reivindicar la responsabilidad de los individuos sobre su responsabilidad civil.



