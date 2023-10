Rosalía y Björk se unen en una nueva canción con fines benéficos: ¿de qué se trata?

Rosalía no deja de sorprender. Después de una gran gira mundial y una serie de canciones que dejaron con la boca abierta a más de un fanático, 'La Motomami' vuelve junto a la icónica artista islandesa Björk para cantar a modo de protesta sobre un fuerte problema ambiental.



Según un comunicado oficial por parte de la intérprete de 'Army of me', la canción tendría como fin donar las ganancias a grupos que luchan contra la piscicultura indiscriminada y las granjas de peces en Islandia.

En la publicación de Instagram, la artista también adjuntó una versión a capela de un pedazo de la canción en la que se puede escuchar que cantan a coro la frase 'Right thing to do' ('Es lo correcto') una y otra vez, como si de una protesta se tratara.

"Ofrezco una canción de Rosalía y mía cantando juntas cuyos beneficios irán en la ayuda por la lucha contra las granjas de peces en Islandia", escribió la artista en el video publicado en la red social de Meta.



"A día de hoy las ovejas pastan libremente en las montañas durante el verano. Los peces han nadado libremente en nuestros lagos, ríos y fiordos. Así que cuando los señores empresarios islandeses y noruegos empezaron a comprar granjas de peces en la mayoría de nuestros fiordos, fue un shock para todos. No entendemos que se les haya permitido hacer esto durante una década sin que ninguna ley lo haya regulado. Esto ya ha tenido un efecto devastador en la fauna local y los peces viven en condiciones horribles", añadió.

Así mismo, también anunció que la pieza musical podría ser publicada en octubre.

Las referencias de Björk hacia la 'Motomami'

Previamente, los fans de Rosalía publicaron en redes sociales que sospechaban sobre dicha colaboración, pues Björk ya había hecho algunas referencias a la cantante española.

Por ejemplo, hace unos meses subió una de sus canciones, 'Atopos', mezclada con 'Saoko' de Rosalía.

Incluso, en su propio DjSet mezcló 'Bizcochito' y rápidamente se viralizó un video en el que Björk se le ve bailando detrás de uno de los vidrios del lugar.

Bjork mezclando Bizcochito de Rosalía en una tocata piola en Islandia pic.twitter.com/Fy1zQKkmlx — Papihuesos (@Papihuesos) June 4, 2023

Ahora, por fin, podrán sacar un sencillo juntas y por una buena causa, y que busca también ir más allá de una donación.



"Nos gustaría establecer regulaciones estrictas en Islandia para proteger la naturaleza", puntualizó Björk en la publicación anunciando el lanzamiento.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

