“A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta”. Así los seguidores colombianos de Rosalía, repasan las letras de la 'motomami' para recibirla de nuevo en el país: el 31 de agosto del 2022, se presentó en el Movistar Arena de Bogotá, donde dio un espectáculo compuesto por elaboradas coreografías, un gran poder vocal, presencia escénica e interacción constante con el público. Esto dejó a muchos encantados.



. @Rosalia recibió una bolsa de Pandebono de una fan anoche en su concierto en Bogotá y no dudo en probarlo. #MOTOMAMITour #MOTOMAMIColombia pic.twitter.com/M259gG68Kg — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 1, 2022

Finalizado el 'Motomami World Tour' de 2022, Rosalía vuelve a los escenarios para cumplir una apretada agenda de festivales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Hasta el momento se ha presentado en los Lollapalooza de Argentina (17 de marzo) y de Chile (18 de marzo). Sus siguientes dos paradas son el Asunciónico de Paraguay (22 de marzo) y el Festival Estéreo Picnic (24 de marzo).

El sur del continente la recibió con su característico calor de temporada. Temperaturas que no bajan de los 28 grados, hicieron que la cantante terminara sus setlists empapada de sudor. No obstante, el verano no fue impedimento para que, como siempre, diera un show completo, lleno de mensajes únicos y también de sorpresas.



En Argentina, se olvidó de las apariencias: a mitad de presentación se echó agua en el pelo para refrescarse y aprovechó para hablar del 'nuevo glam'.

También tenía preparada una sorpresa para los argentinos. Acompañada de una luz tenue y piano muy suave, cantó 'Héroe' de Enrique Iglesias. Esto creó un ambiente muy emotivo e íntimo entre la audiencia y la española, debido a que la interpretación culminó en varios “te amo” del público.

Rosalía cantando “Héroe” de Enrique Iglesias en Argentina pic.twitter.com/eqeL2HjwAf — alex (@soyalexknowles) March 18, 2023

En Chile, la sorpresa fue por parte de los seguidores: le cantaron el cumpleaños a 'Motomami' porque el álbum justo cumplía un año de haber sido lanzado.

los fans le cantaron el cumpleaños a MOTOMAMI de @rosalia en el @lollapaloozacl 🇨🇱 pic.twitter.com/KixVdwtuVV — RЯOSALÍA COLOMBIA 🇨🇴/ Fan Page (@ROSALIAC0LOMBIA) March 19, 2023

Allí también cantó 'Héroe' de Enrique Iglesia, con su característico sentimiento y notas altas para finalizar la interpretación.

Rosalia cantando 'HÉROE' de Enrique Iglesias en #MOTOMAMITOUR en Lollapalooza Chile 2023 🇨🇱🦋pic.twitter.com/dHJw6DL0tI — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMIT0UR) March 19, 2023

Queda esperar que sorpresas tiene preparadas para Paraguay, donde actualmente, hay temperaturas de 30 grados para arriba. En el caso de Bogotá, el clima será el total antónimo del verano sureño: se espera, que máximo se alcancen los 19 grados y que probablemente, haya lluvia para este viernes 24 de marzo.



Rosalía tomará el escenario de Adidas del Estéreo Picnic, a las 9:45 p.m.

ISABELA DURÁN SAN JUAN

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

