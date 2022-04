Rosalía, el ídolo español de la música contemporánea, anunció este lunes su gira mundial llamada 'Motomami World Tour', que se inicia en julio en su país, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona y Madrid.



Luego, la gira seguirá en Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Bogotá, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor Arena el 18 de diciembre.

Según informan este lunes en un comunicado Live Nation Entertainment, Ocesa Colombia y el Grupo Aval, Rosalía se presentará el 31 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana hora local en tuboleta.com.



Como lo viene haciendo desde hace diez años, #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 20 de abril.



Preventa Aval: Venta válida a partir de las 9:00 a.m. del 20 de abril de 2022 hasta las 8:59 a.m. del 22 de abril de 2022 o hasta agotar las 8040 unidades disponibles para la preventa en todas las localidades, lo que ocurra primero. La preventa Aval no es acumulable con otros descuentos, promociones, y/o campañas.



“Luego de casi dos años de aplazamientos y cancelaciones, vemos con optimismo este decidido retorno gracias al trabajo articulado con promotores, artistas y por supuesto públicos de todas las edades, que esperaban con ansias el regreso de las #ExperienciasAval” afirma José Manuel Ayerbe, vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval.



Venta al público en general: A partir de las 10:00 am del 22 de abril de 2022, hasta agotar la boletería disponible según aforo por localidad.



Formas y medios de pago: Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta. Boletería a la venta: según aforo disponible hasta agotar existencias. Máximo 4 boletas por transacción.



VIP: Rosalía ofrecerá paquetes VIP para cada espectáculo que incluyen entradas Premium, mercancía especialmente diseñada, boleto conmemorativo del concierto diseñado por Rosalía y mucho más. El contenido de los paquetes varía según la oferta seleccionada. Los fans pueden visitar www.VIPNation.com para obtener más información.



Fechas del tour:



Miércoles 06 de julio - Almería, España - Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio - Sevilla, España - Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 - Granada, España - Plaza de Toros

Jue Jul 14 - Málaga, España - Marenostrum

Sáb 16 Jul - Valencia, España - Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 - Madrid, España - WiZink Center

Miércoles 20 de Julio - Madrid, España - WiZink Center

Sábado 23 de julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio - Bilbao, España - Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio - A Coruña, España - El Coliseo

Lun 1 agosto - Palma, España - Son Fusteret

Dom 14 agosto. - Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto - Guadalajara, México - Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto - Monterrey, México - Auditorio CitiBanamex

Lun 22 de agosto - Sao Paulo, Brasil - Tom Brasil

Jue 25 de agosto. 25 - Buenos Aires, Argentina - Arena Movistar

Dom 28 ago - Santiago, Chile - Movistar Arena

Mié, 31 de agosto - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre - La Romana, República Dominicana - Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre - San Juan, Puerto Rico - El Coliseo

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

mar 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre - Oporto, Portugal - Pavilhão Rosa Mota

Sábado 26 de noviembre. - Lisboa, Portugal - Campo Pequeno

Jue Dic 1 - Milán, Italia - Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre - Berlín, Alemania - Velodrom

Miércoles 7 de diciembre - Dusseldorf, Alemania - Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre - Amsterdam, Países Bajos - AFAS Live

Lun 12 de diciembre - Bruselas, Bélgica - Forest National

Jue 15 de diciembre - Londres, Reino Unido - The O2

18 de diciembre - París, Francia - Accor Arena



"La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de 'Rosalía, Motomami', y, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los fans de todo el mundo, después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos", anotan los organizadores.



El lanzamiento del álbum el 18 de marzo fue recibido con una inmensa respuesta de la crítica de "Cinco Estrellas": "Una obra maestra... Uno de los álbumes más ambiciosos de la década - independientemente del género. La música más emocionante y con más visión de futuro que probablemente escuchemos en todo el año".



Vale la pena recordar que 'Motomami' llegó al número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español). Además, obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022.