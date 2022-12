Rosalía se ha convertido en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical ' Rolling Stone ', que le dedica el reportaje principal de su número de enero por su disco 'Motomami'.

Titulado "Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop" , el artículo elogia la capacidad de la española para "resistir las presiones de la industria" y, "con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras" , grabar "uno de los álbumes más audaces de 2022. Ha estado viviendo años luz por delante de todos los demás".

(Tal vez quiera leer: 'Colombia tiene un poco de burdel': Laura Mora y 'Los reyes del mundo' ) 'Rolling Stone' también publicó recientemente un texto en el que defendió que el más reciente trabajo de Rosalía debería haber estado entre los discos candidatos a mejor álbum de la 65ª edición de los Grammy, a la que concurrirá nominada en dos categorías: mejor álbum rock, urbano o alternativo latino y mejor vídeo musical de formato largo .