El mundo canta flamenco y trap con la Rosalía

De Rosalía se habla en todo lado. Cerca de 50 millones de resultados en Google aparecen tras escribir el nombre de la artista nacida hace 26 años en San Esteban de Sasroviras (área metropolitana de Barcelona). Rosalía en las portadas, en los titulares y en las selecciones musicales de lo mejor de la década, pero... ¿ha exagerado la prensa su alcance musical?

“ ‘Con altura’ es el video más visto en Vevo” en España durante 2019, y el segundo a nivel global, responde José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, tras presumir el récord de permanencia en listas de ‘El mal querer’ (2018): 58 semanas.



Y es que el 2019 fue sin duda el año de la española. Se alzó con cuatro premios Grammy Latino, entre ellos álbum del año, y en enero logró quedarse con la categoría de mejor álbum rock, urbano o alternativo latino en los Grammy anglo. Los cinco premios los obtuvo por su álbum ‘El mal querer’.

“Ella ha ido por delante en creación y estética, después ha venido el público y finalmente, nosotros, los medios. Achacar el fenómeno a una inyección de pasta de las discográficas y al apoyo de la prensa me parece un análisis de vagos. Si fuera así, quiero todos los productos comerciales que nos endosan así de bien hechos”, opina Jero Rodríguez, director del programa musical ‘La hora musa’. Para él resulta sorprendente cómo ‘El mal querer’ “ha conquistado a los niños, un elemento que no hay que despreciar si quieres ser tan masiva” y una “transversalidad” que también destaca Sebas E. Alonso, de la web ‘Jenesaispop’, “con un punto comercial que conecta muy bien con la gente joven y ofrece algo nuevo a los mayores”.



“Tiene carisma, talento, poderío en el escenario y una seguridad sorprendente. Si le sumas que ha fichado por una de las agencias más importantes a nivel mundial, que gestiona su carrera para posicionarla en todos los sentidos, obtienes la fórmula casi perfecta”, añade Javier Arnaiz, codirector del festival Mad Cool.



Pero no solo despacha discos y genera reproducciones, también ha arrasado en la venta de entradas. “Tuve la suerte de ver su prueba de sonido en Madrid en el último ‘show’ de la gira. Su aproximación al sonido me cautivó. Se preocupaba de las frecuencias como un ingeniero de masterización”, destaca Joe Pérez-Orive, director de ‘marketing’ de Live Nation. Desde el punto de vista de su área profesional, Rosalía ha creado ‘engagement’. “En un mundo dominado por el ‘urban’/’latin’/trap/reguetón ha arrasado con su propuesta mediterránea y de aires flamencos, con sus palmas en lugar de ‘hi-hats’, con su fuerza y mirada de bailaora flamenca”, agrega.



Todos entienden que su éxito llega más lejos de su esfera. “Ha demostrado que trabajando desde abajo, con las cosas claras y un talento controlado, se puede llegar a la cima, aun siendo una artista que inició su carrera con la base del flamenco y música experimental”, opina Arnaiz. “Ha trabajado muchos años por hacerlo real. Creo que sabe lo que hace, cómo lo hace y lo transmite. Todo lo que se ha dicho de ella es merecido, y gracias a ella se ha abierto una puerta gigante para la música de España”, considera Lola Índigo.



En esa línea, el responsable de Sony Music Iberia destaca: “Para la música española ha servido para quitarnos el complejo de hacer cosas menores. Ojalá sepamos aprovechar el camino que ha abierto: el mundo nos está mirando gracias a ella”.

Y la pregunta final: ¿qué pasará cuando el fenómeno se modere? “ ‘Lo que yo hago dura’, canta Rosalía en ‘Con altura’, y me parece una declaración de intenciones. Si amas, respetas y entiendes la música y el arte como lo hace ella, es porque quieres seguir haciendo lo mismo mucho tiempo. No tengo duda de que el mundo seguirá hablando de Rosalía”, sentencia Barbat.



Así mismo, 2020 augura un gran año para la artista, quien inició la década lanzando su nueva canción ‘Juro que’, en la que regresa a sus raíces de flamenco y la cual ya suma más de 12 millones de reproducciones en YouTube.



JAVIER HERRERO

EFE