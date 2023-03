Trajes impecables, estilos únicos, voces increíbles y personalidades de todo el mundo: la gala de los Premios Billboard a las Mujeres, celebrada el 1 de marzo en Los Ángeles, fue uno de los eventos más memorables del año (hasta ahora).



Con la presencia de grandes artistas como Lainey Wilson, Lana Del Rey y Dove Cameron, la ceremonia buscó homenajear a las potencias más influyentes, incluidas artistas, creadoras, productoras y ejecutivas, en la música actual que, de alguna forma, contribuyen a la sociedad.

Los premios, que se celebran desde 2007, en el pasado han condecorado a artistas como Madonna, Karol G, Ariana Grande, Lady Gaga, o Taylor Swift.



Ahora bien, este año las galardonadas más relevantes incluyen a SZA, quien fue nombrada la Mujer del Año de Billboard; Becky G, quien recibió el Premio Impacto, Lana Del Rey, honrada con el Premio Visionario, Kim Petras, quien recibió el premio Chartbreaker y Latto, quien fue homenajeada con el Premio Powerhouse.

Rosalía: la primera artista en recibir el premio a la productora del año

“Para mí es muy especial (recibir el premio) porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción”, expresó la cantante española desde el escenario del Youtube Theater de Los Ángeles.



La autora de 'Malamente' agradeció "primero a dios", después a su familia y en tercer lugar a su equipo y honró el trabajo de todas aquellas cantantes que la precedieron e inspiraron a convertirse en artista.



“Muchas gracias por celebrar a mujeres que creamos música, yo hago mis propias canciones, escribo mis propias letras y produzco mi propia música. Este premio lo dedico a las futuras productoras porque sé que no soy la primera y que no voy a ser la última”, añadió.

La artista ha cosechado grandes éxitos con su álbum 'Malamente'. Foto: Instagram @rosalia.vt

Por otro lado, la puertorriqueña Ivy Queen fue otra de las condecoradas de la noche quien recibió el premio icono de manos de Bad Bunny, quien apareció sorpresivamente en la tarima y expresó lo orgulloso que se sentía de la pionera del reguetón.



"Eso que tengo de Ivy Queen en mi ADN musical es lo que me ha hecho trabajar el doble para callar bocas, siempre sintiéndome orgulloso de quien soy, como ella lo ha hecho", mencionó el autor de "Un verano sin ti".



Queen tomó la palabra para hablar sobre lo difícil que fue para ella hacerse de un espacio como mujer en el género del reguetón, que hasta antes de ella, había estado liderado por hombres.



"Quiero hacer un llamado a todas las mujeres latinas y americanas de la industria a no dejar que nos vuelvan a separar y a dividir nunca más", mencionó la cantante de "Yo quiero bailar".

Twice: el k-pop llega a la alfombra roja

Por otro lado, el grupo de k-pop TWICE, compuesto por Chaeyoung, Nayeon, Tzuyu, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun y Jeongyeon, fue galardonado con el premio al 'Artista Revelación', el cual fue entregado por Sabrina Carpenter.

"Ser reconocidas como Artista Revelación en los Billboard Women in Music es una manera mágica de comenzar nuestro año. Desde que nos convertimos en TWICE, siempre hemos creído en estar juntas y avanzar hacia el futuro unidas", comentó Chaeyoung.

Otras galardonadas de la noche fueron la cantante trans Kim Petras, la intérprete de música country Lainey Wilson, la cantante de R&B Sza, las raperas Latto y Doechii.



Además, la cantante iraní-estadounidense Chloe Pourmorady alzó la voz por las mujeres iraníes al interpretar un tema inspirado en Mahsa Amini, una joven kurda que fue detenida y asesinada en septiembre de 2022 por la llamada Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

