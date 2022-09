La española Rosalía le dio un mordisco a un pandebono y dijo: “Me comería la bolsa entera si no tuviese que cantar toda la noche”. Con una gran sonrisa, dobló la bolsa de papel repleta de pandebonos que una fanática le había regalado esa noche y la alzó triunfante. Uno de sus manjares preferidos había llegado de manera inesperada al escenario. Agradecida, le dedicó con orgullo 'La noche de anoche', haciendo estallar al público entre gritos y aplausos.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante española Rosalía, durante su concierto en Bogotá, en el Movistar Arena. Foto: Bryant Mauricio Roa

Con más del 90 por ciento de la boletería vendida, ‘La Rosalía’ llenó el Movistar Arena la noche del 31 de agosto de este año. Noche en la que también confesó entre los ligeros acordes de su guitarra negra, que su primer amor había sido un colombiano: “Tengo que hacer una confesión. Algo que nunca he dicho hasta ahora. Mi primer amor fue colombiano. Es que aquí. De ojos verdes”. Decía entre risas, para darle paso a 'Motomami', la canción que lleva el mismo nombre de su álbum y gira.



Tal momento lo habían anhelado desde hace meses las “motomamis” y “motopapis” de Colombia, quienes se habían preparado para la gran velada. En la espera, la emoción se podía palpar entre la gente vestida de rojo y negro, con mariposas y escarcha por todas partes.



Cada vez que una luz se encendía o una mariposa aparecía en la pantalla, los gritos inundaban el lugar. La expectativa crecía con cada minuto que pasaba y sobretodo, con cada prueba de producción.



Sin embargo, sin previo aviso llegó el momento. Casi 14.000 personas gritaron al unísono cuando Rosalía apareció en el escenario con su chaqueta de motociclista plateada, botas blancas, rodeada de humo blanco, luces estrambóticas y acompañada de sus ochos bailarines.



De fondo, el ronroneo de una moto inundaba el escenario. Había llegado la Motomami a y todos debían saberlo. De repente unas tonadas familiares empezaron a sonar.



“Saoko papi Saoko” dijo mientras salía al escenario. La noche se veía prometedora y no era para menos. Entre un vaivén de de ritmos y emociones, el público calentó motores cantando a todo pulmón Saoko, Candy y Bizcochito.



(También le puede interesa: Perfil de Rosalía, por Alejandro Marín)



Tan sólo el preludio para la verdadera acción. Al finalizar las juguetonas notas de Bizcochito, las marimbas y guitarras dieron paso para el verdadero 'performance' de 'La Fama'. Con anteojos negros y un marcado movimiento de caderas, la cantante demostró que tiene más de un sólo talento. El baile fue parte del espectáculo a lo largo de la noche, enalteciendo sus raíces con el flamenco, pero divirtiéndose con el pop y reguetón de varias de sus canciones.

Facebook Twitter Linkedin

Con un aforo casi completo, la artista cautivó a sus fanáticos en una presentación de casi dos horas Foto: Bryant Mauricio Roa

Me comería la bolsa entera (de pandebonos) si no tuviese que cantar toda la noche. FACEBOOK

TWITTER

El dominio del escenario fue excepcionalmente bueno. Rosalía demostró ser una artista integral, capaz de manejar su cuerpo y voz, al ritmo de las emociones que dictaba la canción. Sus pasos eran fuertes y seguros, delicados y fluidos, cuando bailaba al son de 'Pienso en tu mirá', el sencillo de su segundo álbum 'El mal querer'.



Tras esta revolución que comenzó a tomar fuerza desde su debut con “Los Ángeles” , y que preparó el terreno para “Motomami”, Rosalía sólo ha cosechado éxitos con la deconstrucción y transformación constante de reguetón, género que protagoniza su tercera gira de conciertos a nivel mundial.



Pero no se limitó a ello. La cámara que usaba en el escenario también ayudó a darle más “sabor” al espectáculo. Se acercaba y alejaba según el ritmo y la intención del acto.



Por ejemplo, en “Como un G” un primer plano de sus ojos llenaba las pantallas, de manera dramática y melancólica. En contraste con “Chicken Teriyaki” en donde con un primer plano de los bailarines montando monopatines e imágenes alternadas del baile de la artista, lograron transmitir la energía explosiva de la canción que evoca la experiencia de la artista en Nueva York.



(Lea, además: Rosalía visitó Monserrate)



Rosalía ha sido una artista que ha impactado de manera impredecible la industria musical. No es gratuito que tenga a sus espaldas diez premios Grammy Latino y un Grammy, por su trabajo con la música alternativa, el cual comprende un reguetón minimalista que de igual manera se inspira en sus raíces españolas para crear sonidos totalmente distintos.



Su talento está a la altura de una artista capaz no sólo de dominar el escenario, sino del mercado de la música urbana, el cual abarrotado por la tendencia, encuentra un aire en la excentricidad de los ritmos urbanos mezclados con el flamenco tradicional, que presenta la artista en canciones como 'Bulerías', o cuando experimenta con el avant-garde Jazz y el boom de los ritmos alternativos del reguetón en 'Saoko'.



Pero también está en su carisma e interacción con sus fieles seguidores.

En las gradas se veían banderas de México, Ecuador, Venezuela y El Salvador, representando a los fanáticos que habían llegado de distintas partes del continente sólo para disfrutar de su concierto. Y no fue para menos. La mitad de la velada se vio marcada cuando en un respiro, La Rosalía mandó a llamar a un “motopapi” para que a su lado recitara “Abcdefg”, un audio sin música que precisamente buscaba aligerar la noche.



Sin embargo, esto no fue lo único. La multitud estalló en gritos cuando comenzó a sonar 'Gasolina', el clásico del puertorriqueño Daddy Yankee. Poco a poco varios fanáticos subieron a la tarima mientras que en una remezcla la canción cambiaba a uno de los éxitos más grandes de la española: 'Despechá'.



Con gran seguridad no sólo cantaba, sino que bailaba en compañía de su equipo. Si los bailarines movían la cabeza, ella también, si ellos la alzaban, con vehemencia se quedaba quieta, como si de una estatua se tratase.



Con la mariposa en lo alto desde el principio, y como símbolo de quien se ha hecho fuerte en su fragilidad, ‘La Motomami’ da sentido de empoderamiento a este nuevo compendio de canciones llenas no sólo de reguetón, sino de pop experimental y ritmos vanguardistas. El concierto que duró casi dos horas cerró con 'CUUUUuuuuuute', mientras que ella más que cantar, buscó divertirse bailando con los ritmos tribales y electrónicos de la pista.



Más que un concierto, fue una obra de arte. Un espectáculo en donde lo sonoro juega muy bien con el video de las pantallas, para crear una presentación completa junto a Rosalía, quien con una sonrisa siempre termina dándolo todo en el escenario. Un espectáculo con “E” de “expensiva, emperatriz, enigma, enterada”.



LAURA BOHÓRQUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO