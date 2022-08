El ‘Rey de la bachata’, Romeo Santos, quiere innovar en el género introduciendo a uno de los mayores exponentes del pop mundial en uno de sus próximos sencillos: Justin Timberlake. Los estadounidenses colaborarán para crear una fusión que pondrá a prueba la capacidad musical del actor de ‘Amigos con beneficios’.



(Siga leyendo: Nueva ‘tiradera’ contra Residente: Cosculluela lanza canción ‘René, renuncia’).

Santos dio a conocer unos segundos de lo que sería el nuevo tema en su perfil personal de Instagram. En el clip, que no dura más de 20 segundos, se le puede escuchar al exintegrante de ‘NSYNC’ con tonalidades características de sus composiciones; no obstante , la bachata será el eje central de ‘Sin Fin’, nombre de la canción.

Este tipo de featurings ya son bien conocidos por el ex vocalista del ‘Grupo Aventura’, pues ya ha colaborado con artistas de la talla de Usher con ‘Promise’, Akon en ‘All up 2 You’ y con Lil Wayne cuando se estrenó ‘All Aboard’.



La reacción de algunos internautas no se ha hecho esperar y desde ya han empezado a dejar mensajes ansiosos porque llegué el estreno de esta inusual colaboración. El tema forma parte de su quinto álbum como solista titulado ‘Fórmula, Volumen 3’.



"Jamás lo hubiera imaginado. Esto será épico"; "Dios mío, ya con solo 15 segundos de la canción ya me tomé siete cervezas, Romeooooooo"; "¡Romeo sumando estrellas!"; "¡Por fin se juntaron! Esperaba esta colaboración por años" y "Ya quiero ver a Justin bailando bachata", fueron algunas de las reacciones de usuarios de internet.



(Le puede interesar: Concierto de Christian Nodal en Cali fue cancelado: esto es lo que se sabe).

Más noticias

Camilo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco para el 6 de septiembre

Los cantantes que han besado a compañeros del mismo sexo en el escenario

El día que abuchearon a Shakespeare y eso le cambió la vida

Tendencias EL TIEMPO