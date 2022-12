Romeo Santos, más conocido como el ‘Rey de la bachata’, se presentará el 7 de marzo de 2023 en Bogotá, en el Movistar Arena. Las fans del estadounidense podrán cantar junto a él sus grandes éxitos como: ‘Necio', ‘Hilito’, ‘Soberbio’, ‘Propuesta indecente’, entre otras.

El pasado 8 de noviembre, el artista había insinuado que iba ha realizar una gira por Latinoamérica en su cuenta de Twitter, pues publicó un video con la imagen de su último disco ‘Fórmula Vol.3’ acompañado del texto: “¿En qué país arrancamos con la gira? Contéstame con tu bandera”.



Romeo estrenó en septiembre de este año, su quinto disco ‘Fórmula Vol.3’, en el que tiene canciones como ‘El Pañuelo’ con Rosalía, ‘Sin Fin’ junto a Justin Timberlake o ‘Me Extraño’ en colaboración con Christian Nodal.



¿En que país arrancamos con la gira?

Contéstame con tu bandera 🇵🇪 🇪🇨 🇨🇴 🇨🇱 🇵🇾 🇦🇷 🇵🇦 🇧🇴 🇸🇻 🇬🇹 🇭🇳 pic.twitter.com/4grweWv93m — Romeo Santos (@RomeoSantosPage) November 8, 2022

¿Cuándo saldrán las boletas a la venta?



Las entradas para ver al ‘Rey de la bachata’ estarán disponibles en Tuboleta.com. La preventa para clientes Movistar Preferencial será el viernes 16 de diciembre desde las 9 a.m. hasta el lunes 19 de diciembre a las 8:59 a.m. o hasta que se agoten las existencias.



La venta al público general empezará el 19 de diciembre a las 9 a.m. y terminará cuando se agoten las existencias.



Precios de las boletas

Tribuna fan sur: 1.200.000 + más servicio.

Palco 2 (por 10 personas): 18.000.000 + más servicio.

Palco 3 (por 10 personas): 14.000.000 + más servicio.

Palco 4 (por 10 personas): 10.000.000 + más servicio.

Piso 2 (206 & 214): 600.000 + más servicio.

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218): 700.000 + más servicio.

Piso 2 (201 & 219): 300.000 + más servicio.

Piso 3 (305 & 315): 350.000 + más servicio.

Piso 3 (303 - 304 & 316 - 317): 300.000 + más servicio.

Piso 3 (302 & 318): 200.000 + más servicio.

Piso 3 (301 & 319): 200.000 + más servicio.

Las entradas para ver al ‘rey de la bachata’ estarán disponibles en Tuboleta.com. Foto: Cortesía Bizarro

