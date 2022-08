Romero Santos anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su próximo disco de estudio con el nombre 'Formula Vol.3'.



El artista de origen neoyorquino borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y posteó un 'collage' de fotos que conforman la imagen de una corona con los números "09.01.22", la cual sería la fecha de lanzamiento del próximo álbum del bachatero.



(No se pierda: Academia se disculpa con Sacheen Littlefeather, quien rechazó Óscar de Brando)

El disco sería publicado el próximo 1 de septiembre y ya tendría lista la portada, pero no se sabe cómo será titulado.



El último disco que lanzó al mercado fue 'Utopia' y contó con 11 colaboraciones en 13 de sus canciones. Posteriormente, Romeo Santos hizo un recopilatorio con 20 canciones en 'Utopia Live From Metlife Stadium' para poder revivir el evento en el estadio Metlife Stadium de Nueva Jersey, con el que rompió récord de asistencia.



(También: Helena Mallarino: ‘No me imagino otra forma de vivir’)



Ahora, el bachatero regresa a la escena musical con su nuevo álbum de estudio. Algunos de sus seguidores han asegurado que la corona refleja su puesto como el 'Rey de la Bachata'. Aún no se conoce si tendrá colaboraciones o fusiones con otros géneros musicales.

El intérprete y compositor ya había lanzado al mercado otros discos llamados 'Formula Vol.1', hace 10 años, y otro titulado 'Formula Vol.2', que contó con 'hits' musicales como Propuesta indecente y Eres Mía. Ahora, Romeo Santos ha generado toda una expectativa entre sus fanáticos con el tercer volumen.



Es más, algunos dicen que el "El rey está de regreso" con este proyecto musical que se sumaría a su repertorio discográfico. Su título como el máximo exponente de la bachata se lo ganó después de haber sido el líder, vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura.



(Además: Petronio Álvarez: Son Bacosó, ganador en la modalidad de chirimía)



En la plataforma digital de música Spotify se registra que Romeo tiene más de 15 mil millones de oyentes mensuales y sus colaboraciones son múltiples, por lo que se habla de la posibilidad de que el bachatero traiga elementos de sus raíces musicales y también nuevas propuestas.



El último sencillo que se conoció del artista es "Entre sus huellas", el cual hará parte de su nuevo álbum del que no se conoce el nombre, pero promete tener el sentimiento romántico que lo ha caracterizado.

EL TIEMPO