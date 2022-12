Con la gira '50 & Counting Tour', la banda británica 'The Rolling Stones' celebraron media década. La agrupación tuvo un itinerario de 30 conciertos por Norteamérica y Europa.



En esta serie de conciertos hubo apariciones de The Black Keys, Gary Clark Jr & John Mayer, Lady Gaga, Mick Taylor y Bruce Springsteen.

Este concierto fue emitido por la televisión paga en 2012 y desde entonces no había estado disponible en su totalidad para los fans, ya que la filmación fue editada y el audio mezclado para lanzar los formatos en DVD y Blu-ray de 'Respectable' (con John Mayer), 'Around And Around' y 'Gimme Shelter'.



Una década después, los seguidores de la banda podrán ver una vez más a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood junto a Charlie Watts, debido a que el concierto se filmó antes de su muerte en 2021.



¿Cómo ver el concierto de 'Los Rolling Stones'?

Los seguidores de la agrupación británica pueden comprar su boleto mediante la página RollingStonesNewark.com, allí encontrarán los horarios del concierto y los precios.



El show se llevará a cabo el 2 de febrero de 2023 y los boletos tienen precios desde los $47.000 pesos y con la mercancía oficial tiene un costo de $167.000 pesos.

