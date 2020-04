Video: Los Rolling Stones sorprenden con una nueva canción muy emotiva

"Living in a Ghost Town" ("Viviendo en una ciudad fantasma") es la nueva canción de la banda The Rolling Stones



"Estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del encierro, y pensamos que una canción, 'Living In A Ghost Town', resonaría en estos tiempos que vivimos", escribió en Twitter Mick Jagger, en una sorpresiva presentación.

En diálogo con Apple Music, Jagger contó que él y Keith Richards escribieron la canción hace más de un año, pero que la sintieron apropiada para este momento.

"No estaba escrita para este momento, pero se dio una de esas cosas extrañas", dijo en alusión a la situación que vive el mundo actualmente. La canción refiere a "estar en un lugar lleno de vida pero que ahora está privado de vida, por decirlo de algún modo... Estaba tocando la guitarra y la escribí muy rápido, en 10 minutos", relató.

Antes de lanzar el tema musical, Jagger adaptó parte de la letra al momento actual. "Parte de esto no iba a funcionar, y parte era un poco extraño y demasiado oscuro", dijo. "Así que la reescribí un poco. No tuve que volver a escribir mucho, para ser honesto. Es bastante igual a como la hice en un principio". El cantante de 76 años describe el caos, la destrucción y la aparente infinita soledad del aislamiento.



"La vida era tan hermosa / Luego todos nos encerramos", canta Jagger. "Por favor, deja que esto termine / atrapado en un mundo sin final". Richards comentó a Apple Music que la canción fue grabada en 2019 en un estudio de Los Ángeles, y que volvieron recientemente sobre ella para lanzarla.



"Es un poco inquietante cuando (la canción) de repente vuelve a la vida", dijo, y agregó que la pandemia fue el momento apropiado para lanzar el tema.



Los icónicos rockeros británicos pasaron de gira en buena parte de las últimas dos décadas, pero el coronavirus detuvo sus planes de 15 conciertos en América del Norte desde el 8 de mayo.

Nueva canción de los Rolling Stones Nueva canción de los Rolling Stones Vea el video de la canción aquí.



"Living in a Ghost Town" es el primer trabajo original de los Stones desde "Doom and Gloom" y "One More Shot", de 2012, incluidos en el álbum de grandes éxitos "GRRR!". La banda no ha lanzado un álbum original desde "A Bigger Bang", en 2005, pero sus miembros dicen haber trabajado en una nueva selección en los últimos años.



El 18 de abril los Stones se lucieron con "You Can't Always Get What You Want" en un maratónico concierto virtual organizado por la organización internacional Global Citizen, con la colaboración de Lady Gaga.



AFP