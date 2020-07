Rolando Ochoa tilda de injusto el proceso por muerte de Martín Elías

Poco antes de que ocurriera el triste accidente que acabó con la vida de Martín Elías Díaz, el 14 de abril del 2017, el auto en el que viajaba y era conducido por Armando Quintero, había adelantado al de su acordeonero, Rolando Ochoa.

Ambos venían de presentarse, al amanecer, en Coveñas. Por lo mismo, Rolando Ochoa y sus acompañantes fueron de los primeros del grupo musical en llegar al lugar del accidente, en la carretera San Onofre (Sucre) - Lorica (Córdoba), ese viernes santo.



Ahora, tres años y varios meses después del accidente, el episodio vuelve a ser noticia ante el avance del proceso en contra de Armando Quintero. El conductor fue acusado formalmente del delito de homicidio culposo por exceso de velocidad, en un proceso que tendrá un juicio oral programado para el 30 de septiembre.



Esto basado en en la prueba que determinó que el vehículo iba a 159 kilómetros por hora, en una vía cuyo límite máximo es de 50 kilómetros.

Al difundirse esta información, Rolando Ochoa reaccionó públicamente, en un largo texto, desde su cuenta de Instagram.



“No estoy en contra de la justicia, pero sí en contra de la injusticia (...) Me imagino que con el maravilloso fallo revivirán a Martín, me imagino que a los que les dan el dinero para que arreglen las carreteras están muertos de miedo porque la justicia los persigue, pero si cae el peso de la ley sobre una familia humilde que solo buscaba sobrevivir y salir adelante", escribió el acordeonero que grabó junto con Martín Elías canciones como Ábrete, Cosa de locos y El terremoto.

"Cómo le llaman homicida a un conductor que, estoy seguro que si el fallecido hubiera sido él, la vida sigue y no pasa nada. Lastimosamente le tocó a mi hermano, que como yo lo conocía a él, de ver esta atrocidad y esta vergüenza que quiere cometer la justicia haría lo que fuera para que esta situación no pasara”.

En su largo texto, el artista recordó que las vías están “vueltas un infierno” en donde existe “el peaje más caro de toda Colombia”. Y añade: “Ahora quieren culpar al pobre muchacho que nada que ver tiene con lo que Dios permitió. Pero bueno que Dios sea quien le ayude a Nando, porque por lo visto no hay peor pandemia y peste que un ser humano injusto”.

A su publición respondió el cantautor y productor Wilfran Castillo, autor de múltiples éxitos reconocidos en voces de consagrados cantantes vallenatos:



“Así es, hermano. Ojalá Dios les dé sabiduría los jueces para dejar libre a Mandito. A mí me dolió muchísimo, me partió el alma la muerte de Martín, pero también me dolería que por factores adversos a su control sobre el vehículo se ponga en tela de juicio su pericia para conducir".



Castillo, añadió que conoce a Quintero desde hace más de 20 años e hizo énfasis en otros factores que pudieron ser causa de la tragedia que enlutó al vallenato, al dejar al género musical sin uno de sus más prometedores artistas.

"Creo que por un lado -agregó Castillo-, y dicho por un experto en ingeniería automotriz, “Martín no tenía por que salir despedido del vehículo” y otra, el hecho de que Martín no llevara cinturón fue un hecho determinante para que el suceso causara heridas tan fuertes en un vehículo exageradamente seguro. Otra cosa es que sin juzgar a nadie, porque todos son mis amigos y los respeto y aprecio: “había que obligar a Martín a usar el cinturón”, pero los humanos somos tan complicados que creemos que cosas así solo le pasan a otras personas y descuidamos la vigilancia y omitimos el deber de cuidado”.

Castillo añadió que la muerte de Martín no fue culpa de ‘Mando’, solo algo que, según sus palabras: "Pudo haber sucedido antes o después, porque la velocidad a la que andaba mi compadre, QEPD, no era normal y nadie pudo corregir eso. Escribí esto porque en mi conciencia no me permitía quedarme callado cuando puedo decir verdades con propiedad. A la familia de Martín, que toda sabe que la aprecio con el corazón, espero que Dios de paz no con una sentencia condenatoria sino con un acto visible de paz, conformidad y sobretodo tranquilidad espiritual”.

Redacción de Cultura

@CulturaET