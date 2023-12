Roger Waters vuelve a Bogotá: estará más cerca del público y será más polémico

En 1985, cuando la banda británica Pink Floyd se separó –una noticia apenas comparable con la de la ruptura de los Beatles–, sus fanáticos se sintieron en esa encrucijada terrible que viven los niños a los que les preguntan: “¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá?”. Y eran padres muy opuestos, pero cada uno con el interés de mantener la música de Pink Floyd viva, latente, fiel a los discos. Interés que los llevó a los juzgados.



Unos se fueron con el bajista y fundador Roger Waters, quien empezó a producir mucho material en solitario y, ya para el siglo XXI, a recrear Pink Floyd en sus conciertos; otros, se sintieron fieles al equipo del guitarrista David Gilmour y el baterista Nick Mason, y recuperaron al tecladista Richard Wright.

Un abrazo de reencuentro en Live 8 (2005) calmó los ánimos, pero no pegó los trozos. Gran parte del material más destacado de la banda tiene la autoría de Waters, por lo que él ha seguido viajando por el mundo con The Wall, The Dark Side of the Moon, Animals, entre otros.



(Lea, además: Roger Waters, 80 años del creador de Pink Floyd).

Pues bien, la gira actual de Roger Waters, 'This Is Not a Drill' ("Esto no es un simulacro"), que llega a Bogotá este 5 de diciembre, no pretende la fidelidad al sonido Pink Floyd, tal cual como en sus discos (y aquí le proponemos, estimado lector, que si quiere sorprenderse durante el concierto, detenga la lectura del artículo en este punto):



Waters presenta una nueva interpretación. Es claro en videos que ya circulan a través de YouTube, como su reciente concierto en el estadio de River Plate, en Buenos Aires: la canción 'Comfortably Numb', por ejemplo, avanza en un tempo diferente, más lento, más introspectivo.



Más clara aún es la señal de su último lanzamiento: 'The Dark Side of the Moon-Redux', publicado a comienzos de octubre de este año. Es Waters en un tono más abajo, más cercano al sonido de Tom Waits, haciendo una versión más acústica y convertido en narrador, propone un ‘cuento’ diferente. La sola carátula ya lo dice todo: es el 'Dark Side...', visto a través del iris de un animal mitológico.

Facebook Twitter Linkedin

El artista británico Roger Waters, durante uno de sus conciertos en Estados Unidos. Foto: Cortesía Move Concerts

No se puede hablar de Roger Waters en vivo sin hablar de sus posturas políticas, muy claras a través de los mensajes que se verán en las pantallas. En este momento ha intensificado su discurso sobre la situación palestina frente a Israel. Lo acusan de antisemitismo, tuvo problemas en hoteles en Argentina y Uruguay, donde le impidieron hospedarse debido a su activismo, y casi pasa lo mismo en Chile, donde la comunidad judía intentó bloquearlo por la vía legal, sin éxito.

Viaje tecnológico

Según los organizadores, este concierto va a ser muy diferente a los que Waters dio aquí en 2007 y 2018.



(Le puede interesar: la reseña del concierto de Roger Waters en 2018)



“En esta gira va a tocar los éxitos de Pink Floyd en sus versiones originales, vale resaltar que él es el creador de las obras de 'The Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'Animals', 'Wish You Were Here', y las va a interpretar de una manera increíble, solo suma una canción nueva al repertorio y algunas canciones de su carrera en solitario, con pantallas robotizadas gigantes, gráficas increíbles, láseres y todo lo que uno se pueda imaginar, lleno de 'rock and roll'”, explica Mauricio Arana, de Move Concerts, productora del evento.



“Lo más interesante para mí es que en términos de sonido –añade Arana– este concierto va a ser 'surround' (múltiples canales de audio para provocar efectos envolventes, como en el cine); no solo las cabinas de sonido al frente de la tarima, también detrás del público, lo cual dará la sensación del sonido envolvente. Escuchar despedirse así al fundador de Pink Floyd es algo que no se va a comparar con nada, así uno lo vea luego en digital”.



Lo envolvente evoca el primer concierto de Waters en Bogotá, del 9 de marzo de 2007, recordado por muchos como el mejor de esa década en Colombia.



Pero lo que se va a ver en el Coliseo Medplus es diferente de como lo vieron días atrás en Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Montevideo, que fueron todos en estadio, y como lo van a ver luego en Costa Rica o Ecuador. En estadio implica tener un escenario que mira en una dirección y una gran masa de público al frente: en Bogotá vuelve al formato original 360 grados, que planteó la gira en las arenas en EE. UU.

En Suramérica no hay arenas que cumplan con

capacidad suficiente para el show en 360, la única es el Coliseo Medplus. Waters tuvo que rediseñarlo para la región (...). Para Colombia, vuelve a ser 360. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, las imágenes de Estados Unidos dan cuenta de un acercamiento mayor al artista, pues en los anteriores el tamaño de tarima y de pantallas mostraba la grandilocuencia audiovisual. En este formato, todo parece más “cerca”.



“La gira de Waters iba a ser en formato 360 dentro de arenas, pero en Suramérica no hay arenas que cumplan con capacidad suficiente, la única que cumple con los requisitos es el Coliseo Medplus, por lo tanto Roger tuvo que diseñar el show en Latinoamérica para estadios y luego tuvo que rediseñarlo para Colombia, para montarlo en arena”.



CARLOS SOLANO

REDACCIÓN EL TIEMPO

@laresonancia