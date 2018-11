Roger Waters: el gran indignado vuelve a Bogotá

El anterior verso, que pertenece a la canción ‘The Last Refugee’, de Roger Waters, y que parece recordar la dolorosa escena del pequeño sirio Alan Kurdi, ahogado en el mar Mediterráneo, sonará en su concierto en Bogotá encadenada con otra de sus canciones nuevas, ‘Picture That’, de la que se desprende la repetición de un estribillo que dice: “No fucking brains, no fucking brains”.



Visualice esto, tal como se ha visto en los anteriores conciertos de su gira actual: de forma simultánea, en el fondo se verá proyectada una imagen de Donald Trump.

El artista británico Roger Waters, de 75 años, no tiene ningún reparo en que se le señale como un conductista de emociones políticas. Su público tiene claro que toma partido, que está dispuesto a decir todo lo que piensa y, aún más, y que no tiene pelos en la lengua.



‘Us + Them’ es el nombre de la gira actual del exbajista de Pink Floyd por el mundo, que lo trae de nuevo a Bogotá, 11 años después de aquel inolvidable concierto en el parque Simón Bolívar que en la memoria de los melómanos –especialmente aquellos ‘custodios del rock clásico’, como los llama el columnista Juan Esteban Constaín– siempre opta como el mejor que se ha visto en este país.



La sutil adaptación del título ‘Us and Them’, de la canción original de Pink Floyd de 1974 tal vez dice muchísimo: una cosa es “nosotros y ellos” y otra, “nosotros más ellos”. Sumar voces en una época marcada por la indignación colectiva puede ser el camino a un cambio real.



De allí la provocación que Roger Waters plantea de frente en su último álbum en estudio, de 2017, titulado ‘Is this The Life We Really Want?’, y del que se oirán varias canciones.



Un mensaje impera a lo largo de todo el concepto de ‘Us + Them’: “resistir”. Se leerá “resist” en camisetas, afiches, vallas y sobre el costado del cerdo volador inflable que meses atrás anunció la visita de Waters a Bogotá, sobre el monumento de Héroes, en el norte de la ciudad.

Colección de diatribas

La gira de Waters viene con toda su carga política.



En Brasil encendió las alarmas al hablar de ‘neofascismo’ y señalar a Jair Bolsonaro: “Sé que no es mi asunto, excepto que estoy en contra de la resurrección del fascismo en todo el mundo, y como soy un creyente en los derechos humanos, lo que incluye mi derecho a protestar pacíficamente, preferiría no vivir bajo las reglas de alguien que cree que una dictadura militar es una cosa buena”, dijo en pleno concierto, según recogió la crónica del diario británico ‘The Guardian’.



Luego, proyectó el nombre de Bolsonaro en las pantallas, junto al de Trump, Marine Le Pen y Viktor Orbán, y el mensaje: “El neofascismo se está levantando”.



Días antes del concierto, Waters le concedió una entrevista al cantante Caetano Veloso, en un video que giró en torno a recuerdos de la dictadura en Brasil, por lo que el ambiente ya venía caldeado.



En sus ‘shows’ en Argentina, se destacaron sus mensajes pro aborto legal, con un pañuelo verde, y dijo (en inglés): “Ustedes saben qué es esto y porqué me lo estoy poniendo en el cuello: apoyo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos (…) Así que esperamos poder revertir esta ridícula ley que criminaliza a las mujeres de este país”.



Muchos se preguntan, entonces, ¿qué dirá en Colombia?

Un viaje a Pink Floyd

Quien es fanático de Pink Floyd podría ir a 200 conciertos de Roger Waters y verlos todos completamente diferentes. Sin embargo, no es un secreto que, en gran parte, el repertorio del concierto del próximo miércoles es similar al que dio en el 2007. En esa ocasión, Waters entregó –en un formato de sonido al mejor estilo de un 7.1, como en una sala de cine, en una obra de arte de la ingeniería de sonido– versiones de clásicos de la banda de sus álbumes principales, pero dedicó un apartado especial a reproducir ‘The Dark Side of the Moon’ en su orden original.



–Si prefiere no saber cuáles canciones interpretará Waters en Bogotá, le recomendamos dejar de leer en este punto–.



Para el concierto que viene, lo que reflejan ya los listados publicados en internet de lo que ha sido su periplo de conciertos recientes en Suramérica (Brasil, Uruguay Argentina, Chile y Perú), la principal novedad es que incluirá canciones del álbum ‘Animals’ –de hecho, el cerdo volador es un ícono propio de ese álbum–. Probablemente, una de ‘The Final Cut’, que cantó en Uruguay. Lo demás, girará en los himnos de Pink Floyd.



De su repertorio solista, que ha sido constante desde 1984, lo único que parece incluir es seis canciones de ‘Is this The Life We Really Want?’, es decir, no habría nada de Radio ‘K.A.O.S.’, ‘The Pros and Cons of Hitch Hiking’, ‘Amused to Death’ o ‘Ça Ira’.



Para algunas de sus anteriores fechas, Waters ha decidido interpretar himnos locales de resistencia: en Argentina cantó ‘La memoria’, de León Gieco, y en Chile, ‘El derecho de vivir en paz’, de Víctor Jara... ¿Sería posible que hiciera lo mismo en Colombia?

Dónde y cuándo

Estadio El Campín, próximo jueves 21 de noviembre. Últimas boletas están disponibles en Tuboleta.com (99.000 a 1’000.000 de pesos.



Edad Mínima de ingreso: en graderías, 6 años; en cancha, 18.



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO

@laresonancia