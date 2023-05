En su gira de despedida, ‘This is not a drill’, Roger Waters, que hizo parte de Pink Floyd, no se olvidó de Colombia y estará el 5 de diciembre en el Coliseo Live de Bogotá.

En su concierto, Waterss cantará 20 clásicos de Pink Floyd, como ‘Us & Them’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘Is This The Life We Really Want?’. Además, estrenará ‘The Bar’.

El músico estará con Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake.

La preventa, a través de los bancos Aval (Occidente, Bogotá, AV Villas y Popular) y la billetera Dale!, será el 31 de mayo y 1 de junio desde las 9 a. m., por www.taquillalive.com.



José Manuel Ayerbe, CEO de la billetera digital, dijo: "Gracias a dale! los fanáticos de Roger Waters que sean clientes podrán acceder a la preventa exclusiva de este épico evento, así como de otros espectácculos, ya que en 2023 podrán a acceder a más de 50 conciertos, festivales y 'shows'”.