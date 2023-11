Hotel en Bogotá habría negado alojamiento a Roger Waters por comentarios sobre Israel

La llegada de Roger Waters, músico británico reconocido por ser el exlíder de la icónica banda Pink Floyd, a Latinoamérica se ha visto permeada por la polémica.



Cadenas hoteleras de renombre de Argentina y Uruguay le han negado alojamiento debido a sus posiciones políticas y declaraciones públicas; específicamente, a causa de las duras críticas que ha proferido en contra de Israel.



Al parecer, la controversia se extendió a Colombia. En las últimas horas, el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, reveló que la cadena de hoteles Four Seasons tomó la decisión de cancelar la reservación de Waters en los hoteles de Bogotá.



El músico británico llega a la capital colombiana, por su gira 'This Is Not A Drill', el 5 de diciembre de 2023, en el Coliseo MedPlus.

PRIMICIA. Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, sigue experimentando problemas por su abierto antisemitismo y los comentarios desobligantes que hace sobre la comunidad judía. En las últimas horas se supo que hoteles en Argentina y Uruguay no aceptaron recibirlo a él y a su… pic.twitter.com/mNLyMMrsUT — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) November 16, 2023

Por el momento, la renombrada cadena hotelera no se ha declarado oficialmente al respecto de esta decisión.

Los comentarios de Roger Waters sobre Israel que generaron polémica

Rober Waters, durante el show que dio en Bogotá, el 21 de noviembre de 2018. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

El artista ha generado indignación en todo el mundo al negar la autoría de Hamás en los ataques del 7 de octubre en contra las principales ciudades de Israel, atribuyendo las muertes al propio gobierno de Benjamín Netanyahu.



En una entrevista que concedió al periodista Glenn Greenwald, Waters cuestionó las cifras de víctimas civiles que ha entregado Israel y dijo que han exagerado la magnitud de los ataques, al "inventar historias sobre la decapitación de bebés".

Además, calificó de "sospechoso" el comportamiento de las fuerzas de seguridad israelíes al momento de los ataques en contra de su pueblo.

¿Cómo se vivió la controversia en Argentina y Uruguay?

El periodista uruguayo Pablo Londinsky, de Azul FM, dio a conocer que dos hoteles de la Montevideo, Hyatt Centric y la cadena Regency, decidieron aplicar el derecho de admisión y rechazaron las reservas que habían sido tramitadas desde la producción del concierto.



La situación también se repitió en Buenos Aires, donde hoteles como Faena y Alvear rechazaron las reservas relacionadas con el artista británico, según reveló Londinsky.

Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida FACEBOOK

Por su parte, Waters respondió ante estas acciones por parte de los hoteles asegurando que no es antisemita y reiterando su desacuerdo con las acciones del Estado israelí: "Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo".



También dijo en entrevista con el medio Página 12 que lo que hace Israel "es una limpieza étnica que viene ejecutando desde hace 75 años, desde el día uno de la nakba. Han matado a cientos y cientos de personas, han cometido atrocidades, masacres que vienen sucediendo desde entonces. No más. Se terminó. ¿Pero encerrarme, mandarme a dormir al establo? ¡Es tan estúpido! Es una locura que la gente en Argentina acepte este sinsentido del Faena y el Four Seasons, y cómo se llamen los otros hoteles. Es absurdo. ¡Deberían pensar un poco más y comportarse como adultos!".

STEFANÍA LEÓN ARROYAVE

ELTIEMPO.COM