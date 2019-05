La Filarmónica de Bogotá protagonizará el cierre de Rock al Parque

Rock al Parque celebrará sus 25 años con una edición especial en la que uno de sus principales invitados será una agrupación que puede sonar extraña para encuentros sobre este tipo de géneros. Se trata de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que además será la protagonista del concierto de cierre.

La idea de esta invitación es resaltar el trabajo que la Filarmónica ha hecho incursionando en formatos y géneros más populares. De hecho, la orquesta ya había protagonizado un acercamiento al rock con el trabajo 'Kraken sinfónico', en el que tocó junto a la banda paisa que lideraba el fallecido Elkin Ramírez.



En esta ocasión, se realizará un tributo sinfónico a Rock al Parque, escogiendo algunas de las canciones más emblemáticas que han sonado en este cuarto de siglo del festival.

Juliana Restrepo, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), enfatiza que esta es la primera vez que el festival no tiene un cierre con un invitado, sino que produce un montaje propio, que también se convierte en un reconocimiento a las bandas distritales, nacionales e internacionales que han sido parte del encuentro.



El repertorio de este espectáculo incluirá canciones que fueron escogidas de un listado de 40 temas. Es una selección que, según el evento, rescata canciones que están grabadas en la memoria colectiva del festival.



La producción tendrá a los cantantes originales de estas canciones y además contará con una banda base, conformada por músicos como Alejandro Gomescaceres, Rafael Bonilla, Juanita Carvajal, Mauricio Montenegro y Juan Gabriel Turbay.



Rock al Parque también anunció cuatro nuevos invitados a su edición de este año: las agrupaciones mexicanas Here Comes The Kraken, Vaquero Negro, Puerquerama y The Warning.



Antes, se había confirmado la presencia de Juanes, Gustavo Santaolalla, Fito Páez, El Gran Silencio, Sodom, Deicide y The 5.6.7.8’s, entre otras.