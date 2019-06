Estos son los saludos en redes de algunos invitados a Rock al Parque

Casi desde que se conocieron los primeros nombres de las agrupaciones nacionales e internacionales a la XXV edición de Rock al Parque, del 29, 30 de junio y 1 de julio en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, muchos de ellos aprovecharon sus redes sociales para saludar e invitar a sus seguidores a encontrarse en un festival que llega a su primer cuarto de siglo.

Agrupaciones como los mexicanos de Here comes the Kraken revelaron su emoción por presentarse por primera vez en el festival musical gratuito más grande de Latinoamérica.

Diego Uma, tecladista y miembro fundador de la mítica agrupación argentina Babasónicos también se unió a los mensajes. Ellos presentarán parte de su nueva producción discográfica 'Discutible'.

Uno de los referentes más grandes para las agrupaciones emergentes llega desde Argentina para darla toda este año en la celebración de los #25Años @babasonicos en #RockalParque2019 orgullosamente estridentes. 👊🏼🦍💥💣🤘🏼😎 pic.twitter.com/LlBcRKv79Q — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) 7 de junio de 2019

También las mexicanas de The Warning decidieron aprovechar el alcance de Twitter para darse a conocer y para activar a su circuito de seguidores en Colombia que ya se han dejado seducir por el rock y potencia de esta banda femenina conformada en 2013 por las hermanas Alex, Pau y Danny Villareal.

Así mismo la finlandesa Tarja Turunen regresa al país, como una de las invitadas de lujo en el circuito metalero de Rock al Parque, afianzando esa mezcla de rock duro con elementos sinfónicos y la inigualable voz de la cantante y líder que se hizo famosa internacionalmente con la banda Nighwish, pero luego afianzó una sólida carrera como solista.

Los fanáticos del power metal también están felices por la inclusión de la banda brasilera Angra, que cumplirá la cita con su fanaticada, una de las más fieles y entregadas.

Rompiendo un poco los esquemas de la base conformada por la guitarra, bajo y batería, también se sumó a los saludos el mexicano Silverio, viejo conocido de festivales y encuentros con aires artísticos o alternativos de Colombia, en los que se ha acomodado muy bien su propuesta cargada de beats electrónicos, sabor y un performance intenso en el escenario. Conocido como ‘Majestad Imperial’, este músico reveló sus emociones en Twitter ante la invitación a Bogotá.

En un tono más tierno, emotivo y si se quiere profundo, la cantante española Cristina Rosenvinge invitó a su recital en Colombia en el que navegará entre los ritmos del rock, el pop y hasta el folk, haciendo un recorrido por una carrera que inició a sus principios de los 80 y que sigue evolucionando con un tono emocional y casi confesional.

Otro grande del rock en español expuso su emoción ante la posibilidad de estar entre los invitados a los recitales en Rock al Parque. El argentino Zeta Bosio, exbajista de Soda Estereo, tocará con su nuevo projecto Shoot the Radio.

Otro grande de la música es el mastro Gustavo Santaolalla, roquero hasta la médula, productor de bandas sonoras para películas. El ganador de dos Premios Oscar, 18 Premios Grammy, dos Premios Bafta y un Golden Globe, viene a compartir y a dar un aire poderoso y novedoso al festival.

Ha venido antes a Colombia, pero su presentación en Rock al Parque promete un sonido ecléctico, entre el rock progresivo, lo autóctono y hasta lo electrónico.



