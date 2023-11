Rock al Parque: termina el festival de música sin prejuicios con una asistencia récord

Entre sábado y domingo, 210.000 personas asistieron a Rock al Parque. Y los estimados de público para el lunes festivo se quedaron cortos: 180.000 almas más vibraron en el parque Simón Bolívar de Bogotá. La cifra total es un récord para el festival: 390.000 asistentes.​

Rock al Parque es un festival de música sin prejuicios, un espacio para la convivencia pacífica de amantes del metal de voz gutural, el punk en todas sus variaciones –incluso una con aires andinos e influencias del bambuco de grupos como Ensamble Arsis, que nació en Soacha y en cuyo sonido integra bandolas y tiples, o Las Guaguas del Pank, banda oriunda de Pasto; los ritmos más latinos, como la cumbia fusionada del productor boricua Cabra, o la melodiosa voz de la mexicana Julieta Venegas, que va entre lo folclórico, el pop y el activismo.



La edición XXVII de uno de los festivales gratuitos más grandes de Suramérica cumplió con su objetivo, este año estrenando la curaduría de Héctor Mora, Camila Rivas y Rodrigo Duarte.



(Lea también: Bogotá: miles de almas cantan juntas de nuevo en Rock al Parque)



No faltaron los inconvenientes técnicos –las fallas de sonido fueron recurrentes durante los tres días– y algunas críticas, pues mientras algunos asistentes estuvieron contentos con la inclusión de artistas cero roqueros, otros se mostraron preocupados por la falta de una línea específica que se puede seguir desdibujando.

Las presentaciones estelares y las más esperadas del lunes festivo fueron las de Aterciopelados y Los Auténticos Decadentes, en el escenario principal; El Kanka, Cabra y Julieta Venegas, en el Bio, y Los Árboles, en el Eco.



Eduardo (46 años) y Angélica (43) son asistentes a Rock al Parque desde sus inicios, en 1996. En ese entonces eran solo amigos y hoy, ya casados, fueron con su hijo, de 14 años, y su sobrino. Es la primera vez que fueron todos –estaban esperando que los chicos cumplieran la edad mínima para entrar–. Los más jóvenes llegaron atraídos por Los Aterciopelados, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes, pero eso no impidió que corearan junto con sus papás las canciones de Las Pastillas del Abuelo.



(Le puede interesar: Rock al Parque llega más duro, ecléctico y con ganas de hacer temblar a Bogotá)



La emoción de pasar por un Rock al Parque no es solamente del público; los artistas también expresan la satisfacción e importancia de estar en un escenario como este. “Estoy muy agradecido al poder participar en un festival tan prestigioso”, dijo el vocalista de Las Pastillas del Abuelo, que completan dos décadas en la música y que en Bogotá convocó a familias enteras a su presentación.

Para Julieta Venegas, ser “headliner en Rock al Parque es maravilloso. Me emociona un montón porque, además, tiene mucho significado para mí, porque yo la primera vez que toqué en un festival fuera de México fue en Rock al Parque –recordó en una entrevista con EL TIEMPO–. Tiene algo como muy bonito, muy significativo para mí (...). Es un festival maravilloso y me siento muy honrada de que me hayan puesto ahí”.

“Sabemos que las nuevas generaciones están creciendo en una ciudad con una oferta musical muy amplia y queremos que el festival también los represente”, dijo Camila Rivas, programadora de esta edición. Así fue.



(Lea además: El reencuentro de Julieta Venegas con Rock al Parque)



El buen clima acompañó los tres días del festival, que tuvo sus pogos masivos (las famosas ‘licuadoras’) y que fue el lugar de expresión para que los asistentes manifestaran su apoyo a Palestina en la guerra con Israel que ocurre en Gaza desde principios de octubre.

REDACCIÓN CULTURA*

EL TIEMPO

* Con reportería de la Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias