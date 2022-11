Luego de anunciar a lo largo del año la participación de 45 agrupaciones, el Instituto Distrital de las Artes, Idartes revela 42 nuevos nombres, que completarán la programación de Rock al Parque en su versión en 2022.



Así, son veinte los invitados internacionales que se suman al cartel, además de los 22 nacionales que llegarán a la capital de distintas ciudades del país a presentarse en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los próximos 26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre.



Desde Medellín estarán Peste Mutantex, I.R.A., Masacre, Titán, Blasfemia, Nepentes, Control HC, Asuntos Pendientes y De bruces a mí; de la capital del Valle del Cauca se presentarán Krönös, el Colectivo Blues de Cali, Rá La Culebra, Afrolegends y N.O.F.E.; y desde Barranquilla llegarán Cielito Drive y MNKYBSNSS.



También estarán Las Tres Piedras de Pasto, The Scum de Manizales, Vitam Et Mortem de El Carmen De Viboral (Antioquia), Destroy de Chaparral (Tolima), Dafne Marahuntha de Ibagué.



Una de las bandas nacionales más queridas es 1280 Almas, que vuelve al festival de forma especial para celebrar sus 30 años de carrera.



Los nombres internacionales que se suman al cartel son:



1. Watain y Frantic Amber de Suecia

2. Bersuit Vergarabat, Catupecu Machu y Airbag de Argentina

3. Desakato y VVV[Trippin’you] de España

4. Enjambre, Sekta Core!, Pressive y San Pascualito Rey de México

5. Total Death de Ecuador

6. Lucybell de Chile

7. Scalene de Brasil

8. Afrotronix de África

9. Billy The Kid de Costa Rica

10. Cuatro Pesos de Propina de Uruguay

11. Iphaze de Francia

12. La Tribu de Panamá

13. Okills de Venezuela

El regreso del festival

#Noticia💥 87 grupos nos estremecerán por 4 días, en los 3 escenarios del Parque Metropolitano Simón Bolívar, los próximos 26 y 27 de noviembre, y 3 y 4 de diciembre en ¡Rock al Parque, el festival de Bogotá! 🔥🤘🏼😈#RockAlParque2022

🔗Conoce el cartel en https://t.co/aqszGxszX5 pic.twitter.com/fhWRqu0eAD — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) November 2, 2022

Como es usual en Rock al Parque, el Simón Bolívar tendrá tres distintos escenarios, Plaza, Bio y Lago, que este año será la Tarima Radiónica.



En ellos se albergará este abanico de propuestas artísticas que continúan con la tradicional programación diversa del Festival y esta vez irá desde las 2:00 de la tarde, los cuatro días.



“Desde su primera edición, este evento metropolitano ha sido un lugar perfecto para que cualquier persona experimente de primera mano lo que está pasando con la música en la ciudad, en el país y en el mundo, con agrupaciones que algunas veces representan los sonidos clásicos de los diferentes géneros del rock de sus países y otras son una mirada a la vanguardia”, dice Mauricio Galeano, director de Idartes.



La imagen de este año representa sus cuatro días de programación y está ligada al significado de esta edición que, más allá de ser el regreso, es la reafirmación de lo que el festival ha sido desde sus inicios: un espacio para la diversidad, una fiesta latinoamericana y un punto de encuentro para las distintas identidades musicales de los habitantes de Bogotá, reconocido por ser un festival democrático, con libre acceso para el público y por una curaduría única que se centra en una oferta artística de la mejor calidad musical e interpretativa y diferencial de otros festivales de su tipo.



Así, por primera vez son cuatro y no una las imágenes oficiales y son personificadas por cuatro deidades de la región, Chía, Malegua, Bachué y Pitao Bezelao, en el contexto del rock, sus diferentes matices y su relación con la programación de cada uno de los días.



Dentro de las jornadas habrá un taller de composición con Ilegales de España, y una muestra de cine, que incluye el documental de esta agrupación Mi vida con las hormigas y la proyección de otras producciones cinematográficas relacionadas con el mundo de la música.



Todas las actividades tienen entrada libre, algunas con previa inscripción, y se pueden consultar sus detalles en www.rockalparque.gov.co



“Tenemos 87 agrupaciones musicales, 87 oportunidades para disfrutar de la música que nos gusta y para descubrir nuestros próximos grupos favoritos y esperamos a los habitantes de la ciudad y de otros lugares a volver a Rock al Parque, el festival de Bogotá”, concluye Galeano.



