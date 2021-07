'Año Uno': el origen de Robin, el inseparable compañero de Batman

En su cruzada interminable contra los criminales de Ciudad Gótica, Bruce Wayne ha encontrado al más improbable de los aliados: un joven cuyos padres fueron asesinados y cuyo talentos físicos y mentales son todo potencial y todo promesa. Movido por una profunda compasión, pero tal vez también por su profunda soledad, Bruce adopta al niño y lo entrena como su compañero justiciero. Es el primer año de la promesa que es Dick Grayson.

Este libro presenta los comienzos de Dick mientras se pone el disfraz de Robin, el Joven Maravilla, por primera vez y patrulla la noche al lado de Batman. En sus primeras aventuras, Robin aprende muy rápidamente que lo que pensó que sería divertido es en realidad una cuestión de vida o muerte.

(Además: Así fue como Superman se convirtió en la obsesión de Lex Luthor)



El trabajo del escritor Chuck Dixon y el ilustrador Scott Beatty es destacado, si bien nunca se eleva a los niveles de otras entradas en la Colección de Novelas Gráficas de DC, por decir algo Hush o The Long Halloween, y sin embargo eso no quiere decir que no acierte en numerosos aspectos, entre los que quizás el más destacado sea darle la narración a Alfred.



Esto es porque, desde su perspectiva única como mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth usa las entradas en su diario -y su letra notablemente difícil de leer- para consignar sus impresiones sobre el recién llegado. Aunque reconoce el efecto positivo que la presencia de Dick ha tenido sobre el habitualmente taciturno Bruce, no puede Alfred menos que desahogarse y confesar su temor de que la causa justiciera de su patrón le hayan robado la infancia a otro niño.



La duda no es si puede Robin demostrar que es digno del estatus de superhéroe, sino si es responsable, incluso moral, permitir que arriesgue la vida en el proceso de hacerlo.

En ese sentido, aunque se llame Robin, este libro pone a Alfred en un lugar privilegiado de la historia, que no es la suya pero, al mismo tiempo, por supuesto que lo es. Alfred es quien con su ayuda y su apoyo hace posible a Batman y, ahora, a Robin. Dixon hace un trabajo magnífico haciendo de esta una historia de familia.



