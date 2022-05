Inspirada en la leyenda romántica inglesa del héroe bandido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, Robin Hood (1973) fue una producción animada de Disney dirigida por Wolf-gang Reitherman (1909-1985), realizador de otros clásicos de la compañía: 101 Dálmatas (1961), El libro de la selva (1967) y Los Aristogatos (1970). Aquí todos los personajes son interpretados por animales con cualidades antropomórficas; en el caso del personaje principal, Robin Hood, es representado por un zorro. La película recibió una nominación al Óscar en la categoría mejor canción.

Si bien los historiadores se han preocupado en investigar si realmente Robin Hood existió, la leyenda se remonta al siglo XII y algunos lo asocian con la Rebelión de Wat Tyler o la revuelta campesina que ocurrió en Inglaterra en 1381. Aunque la revista National Geographic destacó el estudio realizado por Graham Phillips y Martin Keatman, quienes afirmaron que Robin Hood es el resultado de tres hombres: un campesino, Robert Hood de Wakefield, un soldado del Conde de Lancaster y el barón Fulk Fitz Warine.



De tradición oral, a través de los trovadores, no fue hasta el siglo XV cuando el personaje de Robin Hood apareció en las baladas inglesas medievales y el teatro. A partir de ahí, poco a poco, se convirtió en uno de los personajes favoritos en la literatura, especialmente en la infantil y juvenil, y el más representado en la industria del cine.



La primera versión cinematográfica del personaje estuvo en manos del director Allan Dwan en 1922, fue una cinta en cine mudo y formato en blanco y negro; de más reciente data, en la década de los 90, el reconocido actor y ganador del Óscar Kevin Costner interpretó al personaje en la cinta 'Robin Hood, el príncipe de los ladrones' (1991). Por su parte, en el nuevo milenio lo hizo Russell Crowe en 2010 con la dirección de Ridley Scott, y en el 2018 hizo lo propio el actor y cantante británico Taron Egerton bajo el lente de Otto Bathurst.



