Respire hondo. Esta travesía no va a ser fácil. La carretera pronto dejará de ser una frontera ilusoria, un bello paisaje, para convertirse en un infierno muy real, una mirada telescópica que apuntará directo a tu frente. El miedo, la desesperación serán sus compañeros. Pero no crea que estará solo; una fuerza instintiva, esa nacida del miedo, tomará el control de su destino para luchar por sobrevivir. No va a ser bonito, no quedará mucho de lo que es, será el precio a pagar por no morir.

Sí, solo de esta manera se pueden trasegar las trescientas páginas de Banzai, violencia en la carretera, la nueva novela de Roberto Rubiano Vargas, una arriesgada apuesta argumental donde todo lo que creímos saber y haber leído sobre el género policiaco, negro y criminal, se ha reinventado. Y se ha reinventado porque el reflejo que desata su argumento proviene del complejo entramado del poder corrupto que por tanto tiempo ha sostenido los hilos de nuestra realidad.



Manuel Antonio, un arquitecto que regresa a Colombia de una España deprimida económicamente, contratado por una empresa norteamericana, ha desatado la ira de un oscuro poder que ha ordenado borrar su presencia en el mundo a toda costa. Junto a su novia, y apenas protegido por un guardaespaldas, enfrentará el último sabor de la vida atacado por una larga serie de sociópatas, ansiosos de sentir placer al eliminarlo de la forma más cruel posible.

Facebook Twitter Linkedin

La novela de Rubiano es publicada por Panamericana Editorial. Foto: cortesía del autor

“... Cuánta gente estará involucrada en el asunto de matarlo. Le gustaría entender los mecanismos, qué clase de listado de Excel, de pros y contras, hacen estos asesinos”. En efecto, en el universo cerrado e íntimo del protagonista de Banzai, un antihéroe trágico de nuestro tiempo, motivado por un anhelo de confort, no ajeno a la belleza del arte, que se descubre marcado para morir y que creía ingenuamente ser inmune a las violencias y corrupciones de los poderosos, la muerte viaja de prisa. Ella no llega en forma de memorando o plan de retiro, sino bajo la figura de mercenarios sin alma, con un único código moral (o inmoral, quién lo sabe): matar al objetivo a toda costa.



Manuel Antonio encarna a todos aquellos humanos a los cuales sus malas o equivocadas decisiones les pasan tarde o temprano una factura impagable. El pasado no se borra, no perdona. Él representa al sujeto sobre el que cae la ley del silencio, el dedo señalador, la bala invisible, la mano negra que no es una mera leyenda urbana y que decide reordenar el mundo a su manera. Aquí los que deciden ser justos después de haber sido pecadores no tienen perdón alguno. Si te metes con los poderosos, su sombra te alcanzará hasta el confín del mundo.



Ya desde sus primeras obras, Rubiano Vargas apuntaba su mira láser de escritor de género negro a la maquinaria de la maldad, pero no como un asunto metafísico o sobrenatural, sino como una forma natural al ser humano, que se alimenta insaciable de poder y ambición. En esta novela la ha descifrado por completo, y es por eso que usted, estimado lector, al abrir sus páginas condenará sus horas de lectura a una caída vertiginosa donde el honor, incluso el sentido del amor y todo aquello que creía sobre sus propios límites morales, se pondrán a prueba. Al final parece que apenas somos lo que deseamos, parece decir esta gran novela.



Miguel Mendoza Luna*

Para EL TIEMPO

* Escritor