El escritor chileno Roberto Bolaño regresa ‘completo’

Por fin, una edición que recoge las cuatro colecciones de cuentos de Roberto Bolaño, quien, facilito, podría ser el narrador chileno más universal. Ya en la primera de ellas, 'Llamadas telefónicas' (1997), dejó sembrados sus temas y motivos más recurrentes (que lo fueron también en las novelas), a saber, personajes enfrentados en contiendas de diversa índole; escritores perdularios, y, en general, mujeres y hombres condenados al fracaso.

Esto último, tan arraigado en él que ni a trueque de su propia vida pudo terminar '2666', y nos regaló esta perla como para disipar dudas: “No creo en el triunfo. Nadie con dos dedos de frente puede creer en eso. En el campo de los triunfadores uno puede encontrar a los seres más miserables de la tierra, y hasta allí yo no he llegado ni me creo con estómago para llegar”.



Leyendo esa primera colección, encontramos que en 'Henry Simon Leprince', un escritor malísimo, pero noble, durante la ocupación de París por los nazis, salva la vida de muchos escritores presumiblemente buenos, que aun así continúan desconociéndolo... despreciándolo. En 'Otro cuento ruso' nos da una pequeña historia de la Segunda Guerra, en la que un sevillano al servicio de los nazis se salvó de los rusos solo porque, por pura casualidad, pronunció en alemán la palabra Kunst (arte).

El cuento que le da el título a la colección es magistral (y triste); deja ver la diferencia entre comunicarse con alguien (sobre todo si se le ama) por teléfono, y comunicarse en persona: “Ya no soporto estas llamadas telefónicas, quiero verte la cara cuando hablo”. Y eso que el cuento fue escrito cuando aún no existía el grotesco celular.



Con perdón de quienes prefieren los cuentos de 'El gaucho insufrible', quizá los mejores sean los de 'Putas asesinas' (2001). Por ejemplo, Gómez Palacio da cuenta de cómo el protagonista (que más Bolaño no puede ser) casi se muere de aburrimiento cuando se fue a enseñar letras en una espantable ciudad del norte de México.



'Fotos' es una oración de diez páginas (no hay párrafos ni puntos) en las que el narrador describe lo que ven los ojos de Belano (personaje emblemático) en un álbum, y, a guisa de Borges, nos deja duda de si la ristra de poetas franceses que protagonizan el cuento son reales o inventados. El cuento que le sigue, 'Carnet de baile' (muy relacionable con '2666'), consta de 69 oraciones, cuyo contenido es la relación de Bolaño (o su trasunto) con la poesía chilena (hay que ver la muenda que le da a Neruda). Otro cuento es un encuentro en sueños, entre Bolaño y el poeta Enrique Lihn redivivo, y el cuento 'Putas asesinas' trata sobre una mujer que escoge a su víctima mientras la ve en TV; la engatusa, la lleva a su casa, la tortura, y presumiblemente, la mata.



Los cuentos póstumos de Bolaño, titulados 'El secreto del mal', son de diversa pelambre, al punto de que algunos, como 'No sé leer', son apenas esbozos de relato encontrados en el computador del autor. Otros como 'El secreto del mal' son un comienzo que deja al lector en ascuas, por su eficacia, solidez y economía narrativa.



Quince años después de su muerte prematura a causa de una insuficiencia hepática, este chileno, que literalmente dio su vida por la escritura, regresa completo, es decir, con el medio centenar de cuentos y esbozos de cuento que pergeñó, y como que cada día escribe mejor.



JORGE IVÁN PARRA

Crítico literario, autor del blog 'De libros y autores' de EL TIEMPO y profesor de la maestría de Literatura de la Universidad Santo Tomás