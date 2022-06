El Road to Ultra, uno de los festivales de música electrónica más prestigiosos del planeta, llega por primera vez a Colombia.



En la cuenta oficial del evento en Twitter se lee: "El festival de música electrónica más importante del mundo aterriza en Medellín como Road to Ultra: Colombia. Fecha: 7 de Octubre. Lugar: Llanogrande". E invita a todos los interesados en asistir a inscribirse en el sitio oficial de este festival.

Vale decir que la nómina de artistas que se presentarán en el Road To Ultra Colombia todavía no ha sido revelada. Aun así, el anuncio ha despertado una enorme expectativa. Y no es para menos: este festival es famoso no solo por su música, sino por la puesta en escena que la acompaña, con luces y sonido de última generación.



La organización confirmó que la venta de boletería comenzará el próximo 15 de junio, a las 6:00 de la tarde, y se hará a través de su plataforma oficial, exclusivamente.



Para que los fanáticos puedan asegurarse una entrada, deben registrarse antes en este portal. Una vez lo hagan, recibirán, en su e-mail, las instrucciones para poder pagarla desde el 15 de junio.

