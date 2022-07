Road To Ultra Colombia confirmó a través de un comunicado este viernes la presencia de cuatro DJ de talla mundial para el evento del próximo viernes 7 de octubre en Medellín: los reconocidos DJ Snake, Afrojack, Nicky Romero y KSHMR tocarán en Llano Grande.



(Lea: El festival de música electrónica Road to Ultra llega a Colombia)

Los cuatro encabezan el 'line-up' del espectáculo, que es catalogado como uno de los más importantes de la escena electrónica y que llega por primera vez a Colombia. Road to Ultra se ha realizado en México, Chile, India, Hong Kong, Filipinas, India y Taiwán, y es uno de los eventos de la marca Ultra, que organiza el Ultra Music Festival, Ultra Beach y Resistance.

Los DJ internacionales

DJ Snake es uno de los más importantes del mundo. Es de París (Francia) y tiene 36 años. Junto a Ultra se ha presentado en varios escenarios. Comenzó su carrera en 2013 y produjo un disco completo para Lady Gaga. Canciones como 'Let me love you' junto a Justin Bieber han logrado más de mil millones de reproducciones. Su espectáculo es uno de los más respetados en la industria y se presentó en el Festival Estéreo Picnic de 2018.

Afrojack es considerado el sexto DJ más importante de la industria según el prestigioso

ranking DJ Mag. Su nombre de pila es Nick van de Wall, tiene 34 años y es de Países Bajos. Su fama mundial lo ha llevado a estar en Ultra Miami y a presentarse en las ciudades más importantes. 'Anywhere with you' y 'No beef' son dos de sus grandes éxitos. Su éxito lo ha llevado a ser reconocido en la escena de electrónica global. Es la actual pareja de Elettra Lamborghini, nieta del famoso creador de automóviles de lujo.

Nicky Romero es DJ y empresario. Tiene 33 años y nació en Países Bajos. Su sello musical Protocol Recordings es una de las empresas con mayor proyección en el género. Ha trabajado durante años en colaboraciones con otras estrellas como Tiësto, Fedde le Grand, David Guetta, Calvin Harris, Hardwell e incluso estuvo en varios sencillos con el fallecido Avicii. En el ranking de DJ Mag está en el puesto 26.

Por su parte, KSHMR está en el puesto 11 del listado de los más importantes DJ del mundo. Su nombre real es Niles Hollowell-Dhar. Es indo-estadounidense y tiene 33 años. Su espectáculo es muy famoso, pues utiliza instrumentos musicales poco comunes en el género, tanto así que en Ultra Miami 2022 llevó una orquesta en vivo para que lo acompañara.

Sobre el evento

El evento se realizará en Llano Grande, a unos 40 minutos de Medellín. Según informó la organización, se ha vendido el 75 por ciento de la boletería desde que se habilitó el pasado 15 de junio. Las entradas disponibles se pueden comprar a través de su página oficial.

Facebook Twitter Linkedin

Road to Ultra Foto: Road to Ultra

El evento contará con localidades VIP, Gold, Diamond y Dance Floor General. Los palcos serán para 10 personas y tendrán acceso a la pista central. Este año habrá otras ediciones en Perú y Guatemala. Además, Bolivia y Paraguay están en la lista de posibles escenarios.

EL TIEMPO