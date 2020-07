Ringo Starr, los 80 años del Beatle optimista

Ringo Starr, el exbaterista de The Beatles, cumplió el martes 80 años y los celebró con un concierto desde casa que transmitió en streaming a través de su canal de YouTube, una actuación con causa benéfica con la que el músico participa en la iniciativa ‘Heal the Healers Now’ y cantó con varios artistas, entre ellos, su excompañero en la banda, Paul McCartney.

Una ocasión única para disfrutar de un músico excepcional que ha pasado a la historia como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, a pesar de que inevitablemente, y como le ocurrió a George Harrison, casi siempre estuvo a la sombra de John Lennon y Paul McCartney.



Precisamente McCartney colabora en el último trabajo de Starr, 'What’s My Name', al bajo y cantando los coros en una versión del tema de John Lennon 'Grow Old With Me'.

'What’s My Name', publicado el pasado mes de octubre, es el vigésimo álbum de estudio de Ringo Starr, que, siguiendo la estela de Lennon y Harrison, debutó en solitario con el disco 'Sentimental Journey' en marzo de 1970, semanas antes de que se hiciera oficial la separación del grupo y de que lanzaran su último trabajo, 'Let it Be'.



“A mí me gustó mucho la época de mediados de los 60, cuando todo esto de la paz y el amor empezó. The Beatles encajaron perfecto en aquello”, explicaba el músico en una entrevista con la revista 'Parade' en su último cumpleaños, en la que se mostró tan optimista y positivo como siempre, una actitud cuya razón Starr explicó brevemente: “El haber nacido. Estoy contento de estar aquí”.



No dudó en confesar los excesos cometidos. “Es un milagro que todavía ande por aquí. Me metí mucha droga al cuerpo y podría haberme ido en cualquier momento”.



Richard Starkey (su nombre de pila) pasó buena parte de su infancia con problemas de salud; fue en una de sus largas estancias hospitalarias cuando comenzó su relación con la percusión, ya que aprendió a tocar tambor.



Tras conseguir una batería de segunda, comenzó a tocar para algunas bandas locales hasta que recaló en el grupo Rory Storm & The Hurricanes, donde adquirió popularidad.

En 1960 conoció a The Beatles en Hamburgo, cuando el batería de la banda era Pete Best, a quien Ringo Starr sustituyó en alguna de sus ausencias, lo que le sirvió para entablar amistad con el grupo y para incorporarse definitivamente.



Con el dúo Lennon-McCartney como autores de la mayoría de las canciones de la banda, la primera canción compuesta por Ringo Starr que grabaron The Beatles fue 'Don’t Pass Me By', del álbum The Beatles, conocido como 'White Album'.

Cuando la banda se acabó, Starr cuenta que se preguntó: “¿Qué haré con mi vida ahora que esto se acabó? Crecí con todas esas canciones, mi familia solía cantarlas, mi madre y mi padre, mis tíos y mis tías. Fueron mi primera influencia musical. De modo que fui a ver a George Martin y le dije: ‘Hagamos un disco de clásicos, y para hacerlo interesante tendremos arreglos musicales de distintas personas’ ”, explicó el músico sobre su debut en solitario, Sentimental Journey, un álbum de versiones jazz.



Obtuvo su mayor éxito en solitario con 'Ringo' (1973), disco que fue número uno en Canadá y número dos en Estados Unidos y para el que contó con la colaboración de sus excompañeros en The Beatles, y repitió fórmula con 'Goodnight Vienna' (1974), aunque con menos éxito a pesar de la participación de músicos como Lennon o Elton John.

A temporadas, Starr aparcó su carrera musical para centrarse en su faceta cinematográfica, como hizo en los años 80 con películas como 'Caverman' (1981), en la que coincidió con Barbara Bach, con quien se casó ese mismo año. Antes había estado casado con Maureen Cox, de la que se divorció en 1975 y con la que tuvo tres hijos: Zak, Lee y Jason.



“Ringo era una estrella por derecho propio en Liverpool antes de que nos conociéramos. (...) El talento de Ringo habría salido de un modo u otro”, confesó Lennon en el libro 'All We Are Saying', de David Sheff.



En marzo de 2018 fue nombrado Caballero del Imperio Británico, Orden en la que había ingresado junto al resto de The Beatles en 1965.



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes